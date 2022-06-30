Шахрайство під час війни: "Мілтон груп" знову розводить на гроші

Війна показує, хто є хто. Коли більшість українців опинилася у скрутному становищі, знаходяться ті, хто готовий на них збагатитися. Ба більше, одних своїх жертв шахраї намагаються довести до розорення, а інших – підвести під кримінальну статтю. Як це працює і як не потрапити у тенета злочинців?

Кілька років тому було викрито злочинний синдикат "Мілтон груп", який "розвів" понад тисячу жертв із 50 країн. Тоді українські силовики влаштували облаву на "офіси" з сумнівними кол-центрами в Києві.

Розслідувачі пов’язували "Мілтон груп" з двома громадянами Грузії Давидом Тодуа та Іраклієм Дадівадзе, які могли мати впливові зв’язки серед колишніх грузинських високопосадовців.

Ділки, схоже, відчували таку безкарність, що, за даними ЗМІ, створили цілий синдикат сумнівних фірм, наприклад, Lime Consulting, а ще - ледь не десяток шахрайських "брендів": CryptoMB, VetoroBanc, AurumPro, Cryptobase, CryptoKartal і так далі. Цьому ж синдикату аферистів приписують і фірми Effire group та triada provide.

Роками люди, які від них постраждали та які на них працювали, публічно "волали" - ці фірми шахрайські! Невже мали такий крутий "дах"? Втім, у 2020-му, після зміни влади, Іраклі Дадівадзе зі спільниками почав офіційно позбуватися "чорних компаній". А скомпрометовані офіси та "бренди" не лише прикрили, а я й почали "забивати спамом" пошукову видачу за назвою "Мілтон груп", аби всі забули, на чиїх сльозах побудоване їхнє багатство.

Війна активізувала чорні схеми

Як довідались журналісти програми "Гроші", зараз шахраї знову активізувалися - чорний бізнес таких синдикатів телефонних "розводів" вдало користується безробіттям через війну і працює, принаймні, у Києві та Львові. В інтернеті – повно вакансій кол-центрів. Зарплати – від 20 і аж до 50 тисяч гривень!

Без жодного досвіду, можна і студенту, ще й всього навчать. А треба хіба пропонувати телефоном таємничі "банківські послуги": "Ви можете заробити величезну кількість грошей. Вам дуже і дуже пощастило. Тільки сьогодні - перерахуйте нам на картку 10 тисяч гривень, а післязавтра це буде 75 тисяч".

Приватний детектив Руслан Болгов розповідає "Грошам", що люди шукають будь-яку роботу. І на цьому активуються шахраї: "Зараз дуже посилився фішинг, піраміди, такі от "працевлаштування"".

Юрист, директор державного центру із надання правової допомоги громадянам Сергій Бреус додає "Грошам", що " шахраї підлаштовуються під певні кризові умови, щоби тиснути на почуття людей".

Проте жертвами злочинців стають не лише ті, кого "розводять" на гроші, а й ті, хто безпосередньо телефонує їм та пропонує "розвод". Адже така потрібна під час війни робота виявляється… шахрайством в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою.

"Карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років", - розповів "Грошам" юрист Сергій Бреус.

Іноземні колеги підказали "Грошам", що "Мілтон груп" після двох років тиші теж відновили свої чорні справи. Ми взялися перевірити.

Серед купи вакансій шукаємо бодай натяки на роботу зі старенькими – "улюбленими жертвами" "Мілтон груп". І такі вакансії дуже швидко знаходимо. А приватний детектив Руслан Болгов одразу впізнає почерк пройдисвітів: "Потрібен гарний хлопець, який володіє якимись вміннями, і хоче жити яскраво… Це все вода, яка заздалегідь зазиває "клієнта" на "розвод"… "Якщо ви вмієте налаштувати Вайбер, ви нам підходите". Ну, це ж маячня!".

Втім, телефони фірми, Supportlab, яка пропонує таку чарівну вакансію, чомусь не відповідають. "Гроші" їдуть перевіряти. Та на місці бачимо, що двері офісу наче хтось ламав.

Працівник сусіднього офісу розкриває правду: напередодні візиту "Грошей" тут були правоохоронці, ламали двері і проводили затримання.

Простим збігом це бути не може – тут явно творили беззаконня. Іноземні колеги "Грошей" натякнули на ще кілька адрес, по яких підозрюють продовження шахрайства. Ці офіси – глибоко законспіровані. Кажуть, чужі тут не ходять. Один з них – у фешенебельному бізнес-центрі в серці столиці.

Проте, коли "Гроші" навідуються сюди, наші агенти чують: "Їх вчора закрили".

Як так сталося?

"Ну, СБУ приїхали і закрили", - кажуть "сусіди" шахрайської контори.

Таким чином, вважають журналісти, силовики протягом кількох днів припинили роботу одразу двох офісів реінкарнованої "Мілтон груп".

Якщо це так, хочемо застерегти співробітників таких компаній, людей, які просто відгукнулися на "смачну" вакансію, щоб ви не стали безпосередніми учасниками "маски-шоу". Адже якщо "Мілтон груп" знову взявся за старе, пошуки "грошовитої" роботи можуть "підвести під статтю". Навіть якщо вас щиро переконають, що закон не порушите.

"Кримінальна відповідальність за статтею шахрайство наступає тоді, коли особа можливо і не усвідомлювала, але повинна була. Або легковажно розраховувала", - нагадує юрист Сергій Бреус.

Сумнівні кол-центри

"Гроші" перевірили, де ще можуть працювати пройдисвіти. І склали карту підозрілих офісів.

Львів, офіс по вулиці Шевченка. Агентка "Грошей" намагається влаштуватися на роботу. Проте чоловік, який зустрічає її на порозі, каже, що не знає ні про який кол-центр. "Підла посмішка" явно видає брехню. Він називається керівником, і натякає – тут працюють тільки за особистим запрошенням. Мовляв, якщо вас приведе хтось зі співробітників, та ще й замовить слівце, будемо розмовляти.

"Якщо вам десь у черзі, у магазині, якась ліва людина каже: "Там є класна робота", вас це повинно насторожити", - нагадує приватний детектив Болгов.

Ще один львівський офіс на вулиці Зеленій.

"Мені сказали, що тут кол-центр і можна влаштуватися на роботу", - задає тон агентка "Грошей".

Проте відповідь коротка: "Тут нікого немає". І двері зачиняються.

Схоже, навчені гірким досвідом викриття, ділки вже бояться працювати відкрито.

"Типова шахрайська організація намагається максимально приховувати свої сліди. І вона максимально не бажає реєструватися, показувати, хто є засновниками, яке місцезнаходження, який статутний капітал і таке інше", - нагадує юрист Сергій Бреус.

Але "Гроші" публікують карту офісів, які можуть займатися шахрайством.

Ось ці адреси:

Львів:

вул. Шевченка 111

вул. Наукова 7д

вул. Зелена 238

Київ:

бульвар Тараса Шевченка, 37/122

вул. Пимоненка, 13

проспект Перемоги, 31

Експерти ж радять перевіряти аж надто "солодкі" вакансії. "Будь-яка вакансія, в якій безліч "води" - це вже шахраї. І не лінуйтесь забити назву компанії в гуглі та принаймні почитати відгуки про неї", - каже Руслан Болгов.

А якщо ви вже потрапили на гачок аферистів, вчасно зупиніться й повідомте поліцію.

"Так, можливо, вас після найму вже проінструктували, надали методичку, яким чином ви повинні спілкуватися телефоном з клієнтом, яким чином на нього тиснути. Можливо, ви навіть йому вже зателефонували. Але в останні хвилини у вас зіграло сумління і ви вирішили не завершувати злочини", - дає настанову юрист Сергій Бреус.

В такому разі ви – непідсудні. Інакше – аж до восьми років тюрми. А жодні "легкі" заробітки не вартують ані ув’язнення, ані зламаних життів безневинних жертв.

Андрій Засаднюк