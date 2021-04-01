"Краща студентка на курсі": що відомо про Дар’ю Косенок, яку вбили у Львові

Звістка про вбивство у Львові 19-річної студентки Дар’ї Косенок її бойфрендом-однолітком сколихнула всю країну. Дівчину виявили мертвою ввечері 30 березня в орендованій квартирі. Правоохоронці нарахували на тілі загиблої дев’ять ножових поранень. А за кілька годин затримали і ймовірного вбивцю. УНІАН дізнавався деталі трагедії.

Навчалася на бюджеті, була вихованою та спокійною

Життя 19-річної Дар’ї Косенок із міста Кам’янське Дніпропетровської області кардинально змінилося два роки тому, коли вона стала студенткою Львівського національного університету ім. Івана Франка і переїхала до Львова. Дарина навчалася на філологічному факультеті, вивчала перську мову. Однокурсники та викладачі кажуть, що вона була однією із найкращих студенток, вихованою, спокійною, позитивною дівчинкою.

«Дар’я була дуже вихованою, комунікабельною і спокійною дівчиною, – розповів УНІАН декан філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка Святослав Пилипчук. – Ми усі шоковані через те, що сталося. Вона була з міста Кам’янське Дніпропетровської області, там на відмінно закінчила школу, навчалася в нас на бюджеті, мала найкращі на курсі оцінки, вивчала перську мову, мріяла стати перекладачем. Окрім перської, самостійно вивчала арабську, чудово знала англійську. А ще займалася йогою. Окрім неї, в сім’ї ще є старший на кілька років брат».

Познайомилася з хлопцем два роки тому через Інтернет

Дар’я проживала у Львові в гуртожитку на вулиці Медової Печери. Тут про дівчину теж відгукуються якнайкраще – кажуть, була акуратною, тихою, спокійною і неконфліктною. А от про її хлопця взагалі мало що знали навіть друзі. Кажуть, він не був публічним і Дар’я з ним ніде не з’являлася.

«Він час від часу приїжджав до Львова, зустрічалися на орендованих квартирах. Лише відомо, що познайомилися вони два роки тому через Інтернет. Чим займався, чи десь працював – навіть не знаю. Але це просто жах, як він її пошматував», - розповіла УНІАН знайома Дар’ї, яка побажала не називатися.

«Підозрюваний – із Житомира, займається там програмуванням, - розповів УНІАН керівник Львівського районного управління поліції Павло Гарасим. – Зустрічалися з загиблою у Львові. Коли він приїжджав, орендували подобово квартиру. Так було і того дня. Проте через добу термін оренди вони продовжили ще на одну. Тіло дівчини виявила власниця квартири наступного дня, вона і викликала поліцію».

За словами правоохоронців, на тілі Дар’ї було дев’ять ножових поранень. Усі - в області грудної клітки. Сусіди жодних криків чи шуму у квартирі того дня не чули. А підозрюваний після скоєного ретельно спланував втечу.

Затримали підозрюваного за 100 кілометрів від Львова

«Він знав, що над дверима квартири є відеокамера, тож втік через вікно (квартира на першому поверсі)», - розповідає Гарасим.

Затримали підозрюваного у вбивстві за кілька годин, в одному із хостелів у курортному містечку Східниця, що за 100 кілометрів від Львова. Зробили це оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей.

У скоєному хлопець зізнався, навіть як-не-як пояснив мотив свого страшного вчинку.

«Йому було важко пояснити, що спонукало до вбивства. Сказав, що конфлікт виник на побутовому ґрунті, мовляв, зробив це через ревнощі, - каже Гарасим. – Проте остаточні причини та обставини смерті дівчини має встановити слідство».

До речі, стосунки у молодих людей останнім часом були напруженими. Нещодавно вони навіть посварилися і хлопець забрав у коханої телефон. Дар’я тоді написала заяву у поліцію, проте згодом передумала – заяву забрала і сказала, що не має жодних претензій до хлопця.

Слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

1 квітня Личаківський районний суд Львова обрав юнаку запобіжний захід – два місяці (до 31 травня) він перебуватиме під арештом.

А Дар’ю тим часом поховають у рідному місті. Її рідні вже виїхали до Львова за тілом дівчини.

Мирослава Бзікадзе

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter