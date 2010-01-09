На Харківщині через негоду без світла залишиються 18 населених пунктів
09:41, 09 січня 2010Харьків
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Дані на ранок 9 січня
Харків. 9 січня. УНІАН. В Харківській області через негоду залишаються знеструмленими 18 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, такий стан був зафіксований на 7-му годину ранку 9 січня.
Електропостачання відновлюють бригади обленерго.
Загалом на ранок 9 січня, крім Харківської, проблеми з електропостачання залишалися ще в двох областях України - Полтавській (знеструмленими залишалися 11 населених пунктів) та Луганській області (2).
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