На Харківщині через негоду без світла залишиються 18 населених пунктів

Харків. 9 січня. УНІАН. В Харківській області через негоду залишаються знеструмленими 18 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, такий стан був зафіксований на 7-му годину ранку 9 січня.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Загалом на ранок 9 січня, крім Харківської, проблеми з електропостачання залишалися ще в двох областях України - Полтавській (знеструмленими залишалися 11 населених пунктів) та Луганській області (2).