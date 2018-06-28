Повернення імен (фоторепортаж)

В мистецькій галереї «АВЕК» відкрилася виставка «Шедеври світового мистецтва» з приватної колекції Олександра Фельдмана.

Під відкритим небом на Сумській харків’яни побачили Пікассо, Модільяні, Шагала, Сутіна, Кіслінга. Загалом в експозиції близько 100 творів так званої паризької школи – одного з найбільш яскравих явищ європейського культурного життя ХХ сторіччя.

Ідея виставки – «повернення імен», пояснив журналістам перед її відкриттям Олександр Фельдман, оскільки значна частина представлених в експозиції авторів є вихідцями з України Білорусі, Росії. Є і митці, що родом із Харкова. Тому хотілося, аби всі були знайомі з тим,«що по праву належить Харкову», наголосив колекціонер.

Виставка проводиться у форматі «open-air» з тією метою, аби її відвідувачі змогли зануритися в романтичну атмосферу Парижа тих часів і побачити справжні шедеври, на створення яких вона надихала художників-емігрантів.

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА