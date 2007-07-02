«Батьківщина» вимагає швидкого розслідування інцидентів проти БЮТ і його представників у Харкові

Харків.. 2 липня. УНІАН. Харківська обласна й міська організація ВО «Батьківщина» вимагає від правоохоронних органів швидкого розслідування інцидентів проти БЮТ і його представників у регіоні.

Про це йдеться в зверненні Харківської обласної та міської організацій ВО «Батьківщина», депутатів фракцій БЮТ у місцевих радах усіх рівнів до керівників правоохоронних органів, СБУ і прокуратури, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, автори звернення заявляють про своє крайнє занепокоєння, що «фактично затягується» розслідування справи про напад на партійний офіс їхньої політичної сили в Харкові, а також тим, що «відсутні результати» за фактом підпалу автомобіля депутата Харківської облради, (члена фракції БЮТ) Ігоря ПІДДУБНОГО.

Крім того, представники «Батьківщини» заявляють про загрози, які надходять на адресу керівника Харківської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Олександра ФЕЛЬДМАНА, а також про те, що «за окремими депутатами фракції БЮТ у Харківській міській Раді ведеться зовнішнє спостереження».

«Всі загрози й протиправні дії носять, на наш погляд, політичний характер. Йдеться про грубе ігнорування прав і свобод опозиційних політичних сил у регіоні», - заявляють автори документа.

У зв`язку з цим представники «Батьківщини» вимагають від правоохоронних органів, СБУ і Прокуратури «негайного реагування на вищенаведені факти» в рамках встановленого законом порядку.

«У разі подальшого ігнорування нашого звернення, обласна й міська партійні організації, депутати фракцій БЮТ у радах усіх рівнів готові до масового пікетування вищеперелічених організацій і відповідних міністерств та відомств у Києві», - заявляють представники партії.

На їхню думку, це єдиний вихід для того, щоб бути почутими й привернути увагу до «критичної громадсько-політичної ситуації», що склалася, в Харкові.