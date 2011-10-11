Харківщина за угодою з «Нафтогазом України» освоїла 89 млн. грн. - Добкін

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Згідно з угодою соціальної співпраці з НАК «Нафтогаз України» цього року в Харківській області освоєно 89 млн. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це поінформував журналістів голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час відвідування Червонодонецької дожимной компресорної станції ДВУ «Шебелинкагазвидобування».

За його словами, загальна сума інвестицій на 2011 рік згідно з цією угодою становить 150 млн. грн., з яких уже освоєно 89 млн. грн., і це вперше досягнуто за 20 років. Такий результат, підкреслив губернатор, досягнутий завдяки «дуже тісним стосункам», які склалися з НАК «Нафтогаз України» та її структурними підрозділами в результаті підписання договору про соціальне партнерство.

«Договори підписувалися й раніше, але їх виконання залишало бажати кращого. До кінця 2011 року сума інвестицій з боку НАК «Нафтогаз» становитиме стільки, скільки було вкладено за попередні разом узяті 8 років», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомив керівник дожимної станції Олег ШЕВЕЛІН, готовність II ступеня стиснення газу на цьому об`єкті становить 70%, здати її в експлуатацію планується до 1 грудня. Капітальні вкладення становлять 285,6 млн. грн., термін окупності - 1 рік. Очікується, що модернізація протягом 10 років дозволить отримати прибуток близько 1 млрд. грн. За словами керівника, будівництво триває протягом одного року. Сьогодні завершений 1-й етап будівельно-монтажних робіт, продовжуються роботи по 2-му і 3-му етапах. Будуть задіяні 2 газоперекачуючих апарати «Taurus-70».

Довідка УНІАН. Червонодонецька дожимная компресорна станція експлуатується з 1971 р. Будівництво II ступеня стиснення газу триває з метою підтримки обсягів видобутку вуглеводнів на досягнутому рівні і нарощування видобутку природного газу та рідких вуглеводнів з родовищ ГПУ «Шебелинкагазвидобування». Будівництво дозволить вирішити проблеми сезонної нерівномірності споживання газу в літній період Харківським промвузлом і забезпечить компенсацію природного падіння видобутку газу із Шебелинського газового родовища.