Як змусити цвісти фіалку і домогтися пишного цвітіння без "хімії" - що радять досвідчені квітникарі.

Фіалки - примхливі квіти. У одних вони цвітуть практично цілий рік і не вимагають особливого догляду, інші носяться з ними, як з писаною торбою, але ті не поспішають викидати цвіт. Чому не цвітуть фіалки і як їх змусити цвісти без дорогих покупних засобів - досвідчені квітникарі використовують для цього два простих засоби.

Раніше ми розповідали, чому не цвіте орхідея і як змусити її цвісти.

Є кілька причин, чому не цвітуть фіалки. Наприклад, неправильна посадка або пересадка квітки, неправильний полив, можливо, їй не вистачає освітлення або не підходить температура і вологість. Але якщо ви забезпечили фіалці всі необхідні умови, і вона прекрасно себе почуває, але все одно не цвіте, то, можливо, потрібна підгодівля.

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Як змусити цвісти фіалку

Досвідчені квітникарі радять використовувати натуральну підгодівлю для фіалки - деревну золу і йод:

Деревна зола - це гарне фосфорно-калійне добриво, вона розкислює грунт і відлякує шкідників.

Для приготування розчину потрібно 1 ст. л. золи розвести в 1 л води і залишити настоятися на 3 години. Після добре перемішати розчин, щоб не було осаду, і поливати фіалку. Таким розчином досить поливати квітку раз в 10-14 днів.

Йодовий розчин - також стимулює цвітіння фіалки.

Для приготування розчину потрібно 1 краплю йоду розчинити в 3 л води. У сезон для фіалки буде досить трьох підгодівель.

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