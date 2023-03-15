Фіалки - примхливі квіти. У одних вони цвітуть практично цілий рік і не вимагають особливого догляду, інші носяться з ними, як з писаною торбою, але ті не поспішають викидати цвіт. Чому не цвітуть фіалки і як їх змусити цвісти без дорогих покупних засобів - досвідчені квітникарі використовують для цього два простих засоби.
Раніше ми розповідали, чому не цвіте орхідея і як змусити її цвісти.
Є кілька причин, чому не цвітуть фіалки. Наприклад, неправильна посадка або пересадка квітки, неправильний полив, можливо, їй не вистачає освітлення або не підходить температура і вологість. Але якщо ви забезпечили фіалці всі необхідні умови, і вона прекрасно себе почуває, але все одно не цвіте, то, можливо, потрібна підгодівля.
Як змусити цвісти фіалку
Досвідчені квітникарі радять використовувати натуральну підгодівлю для фіалки - деревну золу і йод:
- Деревна зола - це гарне фосфорно-калійне добриво, вона розкислює грунт і відлякує шкідників.
Для приготування розчину потрібно 1 ст. л. золи розвести в 1 л води і залишити настоятися на 3 години. Після добре перемішати розчин, щоб не було осаду, і поливати фіалку. Таким розчином досить поливати квітку раз в 10-14 днів.
- Йодовий розчин - також стимулює цвітіння фіалки.
Для приготування розчину потрібно 1 краплю йоду розчинити в 3 л води. У сезон для фіалки буде досить трьох підгодівель.