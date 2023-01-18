УНІАН розповідає, як зберегти традиційний український борщ насичено червоним.

Борщ точно смакує кожній сім'ї. Попри традиційність його приготування, кожна господиня має власні секрети: хтось додає квасолю і гриби, а хтось експериментує з різними видами м'яса. Але найголовніше у борщі - насичений червоний колір. З цією місією відмінно впорається оцет.

Раніше УНІАН розповів про пісний борщ - рецепт з кількою і з квасолею, а сьогодні розповімо, навіщо у борщ додають оцет.

Головним інгредієнтом борща є червоний буряк, але він має здатність втрачати насичений колір, якщо борщ перекипить. Звісно, на смак це навряд чи вплине, але візуальне враження від страви зіпсує. Втім, зберегти насичений колір борща з легкістю допоможуть кілька грамів оцту.

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Навіщо додавати оцет у борщ: пояснюємо лайфхак

Недосвідчені господині нерідко скаржаться, що їхній борщ надто блідий. Річ у тім, що тертий буряк втрачає колір під час надто довгої термічної обробки. Орієнтовний час доведення до готовності буряка - 15 хвилин. Втім, усе залежить від особливостей сорту.

Якщо ви перетримаєте борщ на плиті, насичено червоним він вже не буде. Але колір можна зберегти, якщо додати оцет у борщ.

Просто збризніть буряк оцтом перед тушкуванням. Застосовуйте оцет концентрації 3-9%. На 5 літр готового бульйону достатньо взяти столову ложку оцту.

У процесі приготування скуштуйте буряк, якщо він видався вам надто кислим, стабілізуйте смак цукром. Борщ з оцтом та цукром смакуватиме яскравіше.

Чим замінити оцет у борщі?

Господині інколи запитують, чи потрібно додавати оцет у борщ. Якщо ви не надто полюбляєте цю рідину, то можна замінити її. Колір борщу чудово збереже лимонна кислота. Спосіб застосування той же.

Додайте під час тушкування до буряка лимонну кислоту на кінчику вістря ножа, або меншу половину чайної ложки. Ретельно перемішайте.

Що краще додати в борщ лимонну кислоту чи оцет?

Важко відповісти, адже ці інгредієнти фактично рівноцінні й обидва гарно виконують свою функцію. Обирайте лимонну кислоту чи оцет, враховуючи власні смаки.

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