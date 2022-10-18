Відповіді на найчастіші запитання про солодкий нектар ви дізнаєтеся в матеріалі УНІАН.

Мед - дуже корисний і смачний продукт, який є практично в кожному будинку. Він має тривалий термін зберігання, однак для цього необхідно дотримуватися ряду правил.

УНІАН відповів на часті питання про те, що означає розшарування меду і як не помилитися у виборі хорошого продукту.

Ознаки якісного меду

Існує кілька способів, як відрізнити справжній мед від підробки. Розглянемо основні з них:

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консистенція меду повинна бути однорідною;

продукт повинен бути "текучим". Це можна перевірити в домашніх умовах. Наприклад, зачерпнути мед ложкою і подивитися, як він буде стікати. Якісний мед тягнеться плавно і рівно.

справжній мед викликає незначне першіння в горлі;

має легкий запах квітів.

Утворення піни або бульбашок

Розберемося, чому в банці з медом зверху піна. Іноді це може викликати думки про те, що продукт зіпсувався або засох. Однак це не так. Найчастіше поява такої піни говорить про те, що мед натуральний і багатий на глюкозу - вона і кристалізується на верхівці банки.

Зазвичай вона з'являється на соняшниковому, травневому і літніх сортах меду. Експерти кажуть, що викликати це штучно практично неможливо.

Про що говорить розшарування меду

Найчастіше цей процес можна пояснити тим, що різні сорти меду мають однакові пропорції глюкози і фруктози. Це абсолютно нормально і не повинно викликати занепокоєнь.

Є й інші пояснення цьому процесу. Наприклад, розшаровуватися може незрілий мед, який викачали занадто рано. Також деякі виробники нагрівають мед, щоб полегшити собі процес розливу продукту. З цієї ж причини він може витікати з банки.

Ще однією природною причиною може бути те, що в купленому меді є нектари різних рослин.

Однак в одному з випадків розшарування меду означає, що його неправильно зберігають. В ідеалі цей продукт потрібно зберігати в темному приміщенні при температурі не нижче 5 °C і не вище 18 °C. також краще уникати приміщень з високою вологістю.

Також розшарування може свідчити про те, що ви придбали фальсифікований мед. Недобросовісні продавці могли додати в нього борошно, крохмаль або цукровий сироп, щоб збільшити обсяг, вигляд і поліпшити смакові якості продукту.

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