Цінують їх не тільки прихильники народної медицини, а й городники/садівники.

Що робити з листям волоського горіха – над цим загадуються багато людей, біля будинку яких росте це дерево. УНІАН ділиться порадами.

Листя волоського горіха багаті ефірними маслами і вітамінами, їх активно використовуються як в харчуванні, так і в господарстві.

Для чого використовують листя волоського горіха

Для вживання в їжу листя заготовляють, висушуючи на сонці. Це варто робити в червні, коли вони ще не розвинулися до кінця. Настої, мазі, відвари, чаї – що тільки не готують з горіхового листя.

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Цінують їх не тільки прихильники народної медицини, а й городники/садівники. Останні використовують золу з опалого горіхового листя, щоб підгодувати рослини.

Листя горіха як добриво

Чи можна удобрювати город листям горіха? Так, але з обережністю. Листя горіха містять юглон. Ця речовина має антибіотичні властивості. Але також вона робить листя волоського горіха практично отруйними для деяких рослин – юглон пригнічує їх зростання.

Нейтралізувати його дію можна, спалюючи листя. Зола ідеально підходить як добриво для кислотного грунту, можна удобрювати фруктові кущі та кущі малини, полуниці. Але використовувати золу з листя горіха в нейтральній або лужної грунті не варто, так як це призведе до її олужнення.

Листя волоського горіха – користь і шкода

Вважається, що листя горіха, що містять хінони, флавоноїди, вітаміни (С, В1), кислоти (елагову, галусову і кавову), мають протизапальну і протимікробну дію, знижують рівень цукру в крові. Їх вживають в їжу у вигляді настоїв і чаю.

Щоб приготувати чай з листя волоського горіха, його варто залити холодною водою, поставити на плиту і кип'ятити 3-5 хвилин. На 250 мілілітрів води використовують 2 чайних ложки висушеного листя.

Його можна купити в магазинах і аптеках, або ж приготувати самостійно, висушивши зібране в травні-червні листя на сонці, уникаючи почорніння.

Чай з листя волоського горіха можна пити при запальних захворюваннях кишечника і проносах. Також чай можна використовувати для промивання очей при кон'юнктивіті і полоскання рота при стоматиті.

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