З огляду на нинішні обставини і загрозу обстрілу важливих енергетичних об'єктів з боку РФ, питання того, як зігрітися взимку в квартирі без опалення, досить актуальне.

Розповідаємо про п'ять дієвих порад як зігрітися взимку в квартирі без опалення.

Утеплення вікон і щілин

Якщо у вас дерев'яні старі вікна, то через них завжди дуже задуває. Їх потрібно заклеїти. Найбільш ефективний метод - це поролон і папір. У великі щілини ви закладаєте шматочки поролону, а зверху закриваєте спеціальним папером для вікон або скотчем. Такі прості дії допоможуть позбавитися дрібних щілин, через які дуже швидко виходить тепло з приміщення.

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Тепловідбиваючий екран між батареєю і стіною

Говорячи про те, як зробити тепло в квартирі, не можна забувати про спеціальні фольговані екрани. Вони ставляться за батарею і відбивають тепло. Таким чином воно практично не виходить в нікуди в конкретному місці. Найчастіше такі фольговані екрани ставлять за батареєю і за трубами, які є джерелом тепла.

Утеплення поверхонь

Це ще один дієвий метод як легше пережити зиму. Йдеться про килими і підстилки, якими краще закрити всі поверхні. Текстиль, яким ви накриєте підлогу, стільці, стіни допоможе зберегти тепло. Це ж рішення є і відповіддю на питання як зробити кімнату тепліше без обігрівача - якщо кімната невелика, туди краще занести якомога більше меблів і покрити всі поверхні текстильними підстилками.

Тепло від кухонних приладів

Це також допомагає. Наприклад, якщо ви готуєте щось на плиті на кухні, то там на якийсь проміжок часу тепло буде накопичуватися. Однак пам'ятайте про правила безпеки і не залишайте прилади включеними надовго без нагляду. Це може стати причиною пожежі!

Грілка

Як зробити теплий будинок без опалення? Це практично неможливо, але ось є певні точкові методи обігріву. Наприклад, можна зробити грілку з гарячою водою. Якщо під рукою грілки немає, то вас виручать пластикові пляшки з теплою водою. Також не забувайте про своєчасне повноцінне харчування і гарячий чай.

Відзначимо, що температура в будинку без опалення може опускатися до рекордно низьких градусів, тому спати краще одягненими. Найбільш ідеальний варіант - придбати термобілизну.

Нагадаємо, що в квартирі найбільше мотає світло.

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