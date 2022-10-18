Ви точно не здогадуєтесь, які способи спрацьовують не гірше за традиційну праску.

Сильно пом'ятий одяг може з легкістю зіпсувати загальне враження про вас у будь-якому середовищі, зокрема професійному. На жаль, інколи техніка підводить, але ваш одяг можна погладити й без праски.

УНІАН розповідає, про топ-5 несподіваних лайфхаків прасування одягу.

1. Потрібен фен

Погладити речі без праски легше, ніж ви могли б собі уявити. Для цього чудово підійде ваш фен для волосся. Покладіть річ на рівну плоску поверхню та пройдіться по ній гарячим потоком повітря на відстані кількох сантиметрів.

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Як розгладити сильно м'яту річ феном? Легко - попередньо змочіть її водою за допомогою розпилювача.

2. Допоможе душ

Цей лайфхак чудово підійде для мандрівників. Якщо у ваших апартаментах нема праски, ви можете погладити річ у душі. Увімкніть найгарячішу воду, повісьте річ у ванній кімнаті та закрийте двері на кілька хвилин. Ефект сауни впорається із будь-якою м'ятістю на тканині. Це гарний лайфхак, щоб не прасувати одяг.

До речі, такий спосіб чудово підходить для того, щоб погладити пуховик без праски, або вітровку чи спідницю із тканини, на якій важко приховати м'ятість.

3. Стайлер впорається

Випрямлювач для волосся чудово виконує функції праски. З його допомогою ви можете гладити речі з манжетами, комірцями та іншими деталями, які потребують ідеального випрямлення.

Намагайтеся не надто натискати на тканину під час прасування, а перед використанням переконайтеся, що на стайлері нема залишків засобів для волосся.

4. Жодної техніки, тільки спрей

Ви колись задумувалися над тим, як погладити одяг без електроенергії? Ідеально з цим впорається спрей для розгладжування складок. Його можна придбати у будь-якому магазині побутової хімії. Розпиліть його на відстані 25 см від одягу. Майже відразу можете вдягати одяг.

5. "Рідка праска"

Наші бабусі придумали дешеву та дбайливу альтернативу без зайвих хімікатів - "рідку праску". Для цього змішайте білий оцет з водою в пропорціях 1:3. За допомогою пульверизатора нанесіть суміш на одяг та дайте їй висохнути. Спрей допоможе позбавитися неприємних запахів.

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