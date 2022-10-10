У цьому допоможуть засоби, які знайдуться в кожному будинку.

Жовті плями від поту псують не тільки вид одягу, але і настрій. Однак не завжди зіпсований одяг варто відправляти в смітник - є кілька способів повернути йому первісний вигляд.

У цій статті УНІАН розповість, як видалити жовті плями від поту на білому одязі.

Жовті плями від поту: причини

Плями під пахвами з'являються через те, що в тканину вбирається сечовина, що входить в хімічний склад поту.

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Як запобігти появі жовтих плям від поту

У жарку пору варто частіше міняти і прати футболки, щоб скоротити час контакту тканини і поту. Таким чином річ буде простіше відіпрати.

Також в деяких магазинах продаються спеціальні вкладиші для пахв - вони захистять одяг не тільки від забруднень, але і від "мокрих кіл".

Як вивести жовті плями від поту лимонною кислотою

Чайну ложку лимонної кислоти необхідно розчинити в склянці з водою, після чого цим розчином змочити пляму і залишити приблизно на годину. Якщо лимонної кислоти немає, то можна нанести на забруднення лимонний сік на 15-20 хвилин.

Як вивести плями від поту перекисом водню

Можна вилити невелику кількість перекису на пляму і залишити на кілька годин. Якщо це не допоможе, то до неї можна додати дві столові ложки соди і одну ложку засобу для миття посуду.

Як вивести жовті плями на білому одязі содою

Необхідно змішати соду і миючий засіб, нанести це на пляму і полити зверху перекисом. Вже через кілька годин від плями не повинно залишитися і сліду. Після цього одяг потрібно добре прополоскати і випрати.

Важливо знати, що жовті плями не завжди з'являються через піт. Речі можуть зіпсуватися через використання неправильного порошку або вибору невдалого режиму для прання. Радимо звертати увагу на вшивні бирки на одязі, де вказано, як за ним правильно доглядати.

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