Лікарі запевняють, що для очищення овочів і фруктів не треба використовувати додаткові засоби, зокрема мило чи гель, а ось яйця якраз краще мити за допомогою спеціального розчину.

Багато з нас звикли перед використанням тих чи інших продуктів мити їх холодною або теплою водою. Але, як виявилося, це не зовсім правильно.

Науковці та дієтологи стверджують, що чим краще мити фрукти і овочі, тим більше ймовірності уникнути кишкових хвороб. Але ось деякі інші продукти не потребують ретельного очищення.

Пропонуємо вам докладніше дізнатися, які продукти не можна мити перед приготуванням.

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Чи можна мити м'ясо перед приготуванням

М'ясо, зокрема, курка не потребує миття перед приготуванням. Що буде якщо помити курку перед варінням? Як стверджують експерти, при цьому ймовірність отруєння збільшується в кілька разів, оскільки бактерії, які знаходяться на поверхні курки, будуть розподілятися по всіх поверхнях, які ви використовуєте для обробки м'яса - раковині, обробній дошці, ножу і тп.

А ось знищити всі бактерії можна при приготуванні курки на високих температурах. Так що, якщо вас запитають: чи потрібно мити курку перед смаженням, відповідайте - категорично ні!

Чому фрукти, овочі, руки і посуд не можна мити водою

Інша категорія продуктів, яка не потребує очищення водою - зелень. Так, шпинат, брокколі, салат, петрушка, кріп, рукола та інша зелень, яку ви купуєте в супермаркеті, - вже помита. На пакеті з такою зеленню повинна бути спеціальна вказівка про це. Повторне миття вдома може призвести до того, що ці продукти стануть млявими і менш смачними.

Але, будьте уважні: це правило не стосується зелені, яку Ви купили на ринку!

А ось мити овочі та фрукти, придбані як в супермаркеті, так і на ринку потрібно обов'язково. Адже простого візуального огляду, щоб переконатися в чистоті продуктів, недостатньо.

Інше питання: чи можна мити овочі з милом? Зазначимо, що більшість продуктів можна просто ретельно промити під проточною водою - цього буде цілком достатньо, щоб позбутися від бактерій.

Лікарі запевняють, що для очищення овочів і фруктів нема потреби використовувати мило або гель, адже хімічні речовини, що входять до їх складу, можуть залишатися на поверхні і потрапляти в організм людини, що може стати причиною алергії або отруєння.

Навіть у випадку, якщо ви купили сильно забруднені продукти, радимо вам мити їх у холодній воді за допомогою щітки або губки.

Чи потрібно мити яйця перед варінням

Яйця - ще один продукт, який часто люблять помити господині. Але не всім відомо, чому не можна мити яйця перед цим і як правильно мити яйця вдома.

Виявляється, що курячі яйця покриті малопомітною для людини плівкою, яка захищає жовток і білок від попадання в них бактерій. Миття яєць може дозволити бактеріям проникнути в шкаралупу.

Але чи треба мити сільські яйця? Або якщо раптом яйця вам попалися дуже брудні, то пропонуємо дізнатися, як правильно відмити курячі яйця від посліду і чим же можна мити курячі яйця.

У професійній кухні заведено мити яйця, використовуючи спеціальний розчин. Він без зусиль і тиску видалить всі шкідливі мікроорганізми.

Після цього виникає інше питання: скільки можна зберігати миті яйця, чи можна взагалі зберігати миті яйця? За словами експертів, миті яйця зберігаються в основній камері холодильника, а не у дверцятах і не більше 12 днів. Найкраще зберігати їх у відкритій місткості або в оригінальній упаковці.

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