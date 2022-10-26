Не завжди при закладеності вуха необхідно бігти в аптеку. Часто допомагають кілька елементарних маніпуляцій.

З настанням осени особливо дошкуляють сезонні хвороби. Якщо на деякі симптоми можна закрити очі, то біль у вусі далеко не завжди можна проігнорувати, особливо, якщо ця біль завдає дискомфорту та погіршує слух.

УНІАН розповідає, що робити, якщо заклало вухо.

Досить часто позбавитися закладеності у вусі допомагають кілька елементарних маніпуляцій, а не медикаменти. Не варто забувати й про народні способи. Розглянемо усі способи детальніше.

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Заклало вухо: що робити

Інколи трапляється, що вухо заклало, але не болить. У такому разі допомагають кілька дихальних рухів. Не усі знають, що існує два маневри від закладеності вуха:

маневр Вальсальви: закрийте рот і затисніть ніздрі, із силою видихніть, але не дозволяйте повітрю виходити через рот або ніс;

маневр Тойнбі: закрийте рот, затисніть ніздрі і проковтніть.

Якщо у вусі нема активного запального процесу, закладеність миттю пройде. Особливо ці способи підійдуть, якщо заклало вухо повітрям, водою, сірою чи після сну. За словами лікарів, ці два маневри мають майже одинакову ефективність, тому користуйтеся.

Що робити, якщо заклало вуха при застуді?

Закладеність вуха при застуді буває різною. Інколи вона супроводжується болем, зазвичай досить різким, а інколи хворий відчує лише симптоми закладеності через нежить.

Спробуйте відкрити євстахієві труби. Навмисне позіхання, ковтання, чи жування жуйки може допомогти вам розблокувати вуха, особливо, якщо основна причина закладеності вух не алергія або інфекція.

Заклало вухо, а аптека далеко: як вилікувати народними засобами

Спробуйте закапати мінеральну, оливкову або дитячу олію в закладене вухо, попередньо підігрівши її. Стежте, щоб олія не була занадто гарячою, перевіривши її на зап'ясті. Тримайте голову нахиленою протягом 10-15 секунд.

Повторюйте маніпуляцію кілька разів на день протягом 5-ти днів, поки не відчуєте, що закладеність вуха минає.

Закладеність вуха не минає кілька днів? У вусі могла сформуватися сірчана закупорка. Варто спробувати промивання вуха. Це досить легка процедура у лікаря, але її можна зробити й вдома за умови попереднього розм'якшення сіри.

Покладіть теплий компрес на вухо, чи прийміть гарячий душ щонайменше 5-10 хвилин. Це може допомогти проникненню пари в слуховий прохід і принесе полегшення.

Якщо з вуха витікає рідина неприємного запаху, біль не посилюється, ви відчуває шум у вусі чи стрімко втрачаєте слух - звертайтеся до лікаря негайно. З такими симптомами самотужки не впоратися.

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