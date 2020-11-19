Раки піддаються сильному впливу навколишнього середовища, що особливо помітно позначається на їхньому емоційному стані.

Астрологи назвали 4 Знаки Зодіаку, які найбільш схильні до психічних розладів.

Про це пише slovofraza.

Найслабші частини організму представників цього знака - це голова, мозок, очі, ніс, щелепа, кровоносна система, серце, нирки і репродуктивні органи. Овни мають звичку безконтрольно витрачати енергію, вони схильні до травм, запалень, гострих інфекцій, що супроводжуються високою температурою і поганими аналізами крові.

Близнюки

Найбільш схильні до ризику частини організму-плечі, руки, пальці, легені, ключиці, нервова система і щитоподібна залоза. Близнюки схильні до таких захворювань як бронхіти, астма, різні неврози, запалення головного мозку і жовчного міхура. Вони побоюються виникнення найменших ознак, які могли б вказувати на хворобу, що є посилювальним фактором і нерідко стає причиною виникнення іпохондрії.

Рак

Раки піддаються сильному впливу навколишнього середовища, що особливо помітно позначається на їх емоційному стані, тому вони легко підхоплюють хвороби, характерні для регіону, в якому вони живуть. Раки схильні до ревматизму, пухлин, гастриту, депресій або істерії і всіх спадкових захворювань.

Водолій

Особливо схильні до ризику у Водоліїв нижні частини ніг і рук, мозок, серце, кровотік, лімфатичні вузли, дихальні шляхи. Характерними хворобами представників цього знака є проблеми з кровоносними судинами, анемія, мігрені, шкірні захворювання, невралгії, психічні захворювання.

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Автор: УНІАН