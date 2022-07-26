Вони прекрасні і з макіяжем, і без нього.

Астрологи перерахували топ знаків Зодіаку, які володіють привабливою зовнішністю з народження. Їм не потрібно займатися в спортзалі для ідеальної фігури або ходити до б'юті-фахівців. Хто ж вони? Читайте в матеріалі УНІАН.

Лев

Леви мають нетипову і дуже привабливу зовнішність. Їхні найвиразніші риси впливають на протилежну стать немов приворотне зілля. На додаток до всього уродженці цього знака Зодіаку можуть правильно себе подати, тим самим завоювати увагу і повагу від оточення.

Діва

Жіночність і краса від природи - те, чого у Дів хоч відбавляй. У них ідеальна фігура, гнучкість, харизма поєднуються з м'яким і приємним характером.

Уродженки цього знака Зодіаку нерідко стають моделями або актрисами, адже ідеально виглядають в кадрі.

Скорпіон

Дівчата-Скорпіони можуть похвалитися своїми довгими ногами і осиною талією. У них великі і красиві очі, а також фішкою є густе і гарне волосся. Завдяки цьому уродженки цього знака отримують звання найкрасивіших знаків Зодіаку.

Нагадаємо, астрологи розповіли, на яких два знаки Зодіаку чекають грошові втрати найближчим часом.

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