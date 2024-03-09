Мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН розповів, чи дійсно Валерія Залужного призначили послом у Британії, чи отримає Україна допомогу від Туреччини, та чи дійсно Путін готовий натиснути ядерну кнопку.

Максе, з'явилася інформація про те, що голова МЗС призначив Валерія Залужного послом у Британії. Чи правда це?

Його назначили, але він незадоволений цим. Це для нього було дуже несподівано, він до останнього намагався залишитися в Україні. Я ще рік тому відчував, що він дуже цінний кадр за кордоном. Зараз намагаються його віддалити від армії. Було непорозуміння між Зеленським і Залужним, і тому його назначили в Британію.

Хтось дуже сильно зацікавлений у владі, щоб його там не було. Була таємна розмова між людьми Зеленського: Залужний, сам Зеленський і ще хтось. Залужний сильно проявляв себе як військовий, але йому дали вибір, чим займатися далі. Ми тобі на стіл кладемо варіанти, ти обирай, але ти не будеш біля військових справ.

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Крок у Британію - це початок політичної карʼєри?

Для нього це обнулення, йому дуже важко це даватиметься, але дружина допоможе. Це буде класний трамплін у майбутню політику. Якщо він використає цей шанс, то його дійсно можуть готувати до майбутнього президенства України. Але ще рано говорити про це.

Яка вигода для України в цій ситуації?

Випадає карта "Король пентаклів". Залужний буде знаходити нову інформацію там. Перспективи дуже класні для нього.

Чи готовий Макрон відправити війська?

Це слова, як ідея. Поки гарно говорить. Але таємно колись може відправити. Найближчим часом не буде цього робити. У нього відбувалась якась погана історія з Путіним, і він визначився, що він на нашій стороні.

На Макрона натиснули, щоб він нас підтримував?

Все змінилось після розмови. Я бачу якусь розмову з Путіним, яка його дуже засмутила, було розчарування. Це була таємна розмова, Путін щось йому пообіцяв і не виконав, і після цього у Макрона з’явилося розчарування.

Якщо РФ нападе на Київ та Одесу, чи введе війська Макрон, як зараз говорить?

Так, допомога буде від нього і інших країн. Якщо буде напад, то буде допомога. В планах є напад. На Київ взагалі не бачу нападу зараз, а от на Одесу може бути. Там більше загроз, ніж Києву.

Чи стане Франція нам союзницею, чи це просто слова?

Слова, руки і ноги завʼязані. Вони намагаються не втручатися сильно. Всі дуже класно говорять.

Яке реальне ставлення Макрона до України?

Він ніяк не ставиться до нас, він просто дуже гарно говорить. Вони не розуміють суті. Зараз важливо зрозуміти, що сила лише в нас самих.

Чи будуть атаки і теракти у Москві?

Якщо і будуть якісь теракти, то вони все відіб’ють. ППО їхнє готове, не знаю, навіщо роздули цю інформацію. Найближчим часом у Москві дійсно можуть бути вибухи. Можуть бути спроби, може бути щось цікаве, але не так глобально, як би ми хотіли. Це буде 100% якісь військові місця, українці не будуть бити по мирним, вони не дозволять собі таку історію. Це або склади, де нема людей, або військові бази. Це природа, ліс, якась гора, буде вибух там.

Чим закінчиться зустріч Зеленського з Ердоганом?

Ердоган буде казати про мирні переговори, давайте дружити, миритися. Зеленському буде важко спілкуватися з Ердоганом.

Чи нададуть турки допомогу?

Ні, це просто розмови.

До речі, чи можливий наступ росіян на Часів Яр?

Дуже велика ймовірність наступу і окупації. Якщо є можливість, виїжджайте звідти! Вони будуть знищувати всіх на ходу! Їм дали таку команду.

Наступний їхній крок - Куп'янськ. Буде гатити артилерія, будуть вибухи сильні, там темний енергетичний період. Не ігноруйте, будуть штурми на Харківському напрямку.

Чи зможуть наші захиститися?

Наші все знають, готові їх прийняти.

Чи є у Путіна наміри натиснути ядерну кнопку?

Є такі плани. Мені снився сон, що може бути ядерка. Поки що буде спокійно. Але він може це зробити, якщо його притиснуть.

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