Netflix показав трейлер 2 сезону шпигунського серіалу 'Чорні голуби' з Кірою Найтлі (відео)

Другий сезон серіалу вийде 5 листопада 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер другого сезону британського шпигунського екшн-серіалу "Чорні голуби" (Black Doves).

У новому сезоні агентка секретної організації "Чорні голуби" Гелен Вебб продовжує під виглядом домогосподарки шпигувати за своїм чоловіком-політиком, який тепер стає прем'єр-міністром Великобританії. Тим часом хтосб починає вбивати інших "Чорних голубів", тож Гелен має об'єднати сили з колегами та з'ясувати, на кого вони всі працюють, перш ніж їх викриють чи взагалі вб'ють.

До головних ролей у другому сезоні повернулися Кіра Найтлі ("Реальна любов", "Гордість і упередження", франшиза "Пірати Карибського моря"), Бен Вішоу ("Хмарний атлас", "Парфумер", франшиза "007"), Сара Ланкашир (серіали "Вулиця коронації", "Щаслива долина") та Ендрю Бьюкен ("Стати Джоном Ленноном", "Квартира 7А", серіал "Корона").

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Серед новин імен у касті – Сем Райлі ("Контроль", "Небезпечний елемент", "На дорозі", "Острови", франшиза "Чаклунка"), Амбіка Мод ("Операція "Чорний кейс", "Справжній герой"), Нів Кемпбелл ("Дикі штучки", "Чаклунство", франшиза "Крик", серіал "Лінкольн для адвоката") та інші.

Другий сезон серіалу вийде 5 листопада 2026 року. Він налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

"Чорні голуби" – що відомо про серіал

Як повідомляв УНІАН, перший сезон "Чорних голубів" вийшов на Netflix в грудні 2024 року.

На початку серіалу головна героїня серіалу у виконанні Кіри Найтлі постала перед глядачами як турботлива мати та дружина політика Гелен Вебб, яка насправді була шпигункою. Протягом багатьох років вона зливала секрети чоловіка таємній організації "Чорні голуби", аж поки бурхливий роман на стороні не поставив під загрозу не лише її таємницю, але й життя.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 7,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 92% схвалення від критиків проти 65% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 78 із 100 балів, а широка аудиторія – у 6,1 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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