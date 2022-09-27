Експерт зробив розклад на картах таро і зазначив, що в Донецькій області ситуація краща, ніж в Луганській.

Відомий український екстрасенс і таролог Макс Гордєєв дав прогноз щодо ситуації з війною на Донбасі. Так, він розповів, що для Луганської області випали негативні карти.

В кінці вересня і на початку жовтня Україна буде поставляти туди гуманітарну допомогу, яка допоможе жителям, що залишилися виживати. У Донецькій області ситуація трохи інша, мова йде навіть про звільнення деяких територій.

"Ситуація краща ніж у Луганській області. Є і негативні моменти, але і позитивних дуже багато. 60% , а то й 70% належатимуть Україні. І вже через чотири місяці може відбутися перемога в цьому напрямку. Тому будемо чекати і тримати кулачки", - сказав Гордєєв.

Зазначимо, раніше Гордєєв попередив про небезпеку ракетного обстрілу Заходу України. Так, він заявив, що на Львів і Львівську область чекає небезпека, а ось в сусідніх регіонах все буде відносно стабільно і безпечно.

Нагадаємо, що таролог назвала місяць, коли Україна може перемогти окупантів.

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