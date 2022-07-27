За словами Макса Гордєєва, Винник перебуває за кордоном на лікуванні.

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв зробив розклад на картах Таро і розповів, куди зник український співак Олег Винник і що з ним зараз відбувається.

За словами експерта, йому випала карта, що позначає те, що Винник зараз знаходиться за кордоном разом зі своєю коханою жінкою, яку він так ретельно приховує від громадськості.

Також Гордєєву випала карта, яка говорить про те, що Винник зараз відчуває емоційне потрясіння. Швидше за все, воно пов'язане з війною в Україні.

"Мені йде підказка від карти Місяць. Вона говорить про важкий шлях людини, важкий психо-емоційний стан. Ця карта свідчить і про те, що людина могла виїхати за кордон не через страх війни, а через страх за свою психіку", - сказав Гордєєв на своєму YouTube-каналі.

Він додав, що, швидше за все, повелитель "вовчиць" зараз знаходиться в санаторії або проходить реабілітацію через свій емоційний стан.

"Він знаходиться на якійсь закритій території. Він зараз лікується. Таке відчуття, що у нього забрали телефон. Він хоче віддалитися від усього світу", - додав Гордєєв.

Нагадаємо, раніше в мережу "злили" фото Винника через п'ять місяців війни. Він змінився до невпізнання.

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