Олег Винник поспілкувався по відеозв'язку з військовослужбовцем, який зробив скріншот їхньої розмови.

Український співак Олег Винник вже п'ять місяців мовчить про війну в Україні і не дає про себе знати. Шанувальники стурбовані його станом. Хтось думає, що підкорювач "вовчиць" хворий, а хтось упевнений, що він просто виїхав до Німеччини ще до початку війни.

У будь-якому випадку від Винника не було жодної звісточки за весь час повномасштабного вторгнення. Кілька разів він публікував у своїх соцмережах патріотичні картинки, але не вів повноцінну інформаційну війну.

При цьому чоловік відомої української співачки Оксани Білозір, а також військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський "злив" в мережу скріншот розмови з Винником по відеозв'язку.

Видно, що співак злегка себе запустив. У кадрі він постав у кепці, окулярах і відрослою сивою бородою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, куди і чому зник Олег Винник. За словами адвоката, Винник проживає в Берліні, звідки допомагає українцям і проходить лікування. Нагадаємо, через проблеми зі здоров'ям ще до війни артист скасував кілька концертів. За кордоном Олег звернувся до фахівців і продовжує лікування через загострення.

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