Овни постійно кваплять події-швидше зустрітися, швидше з'їхатися, швидше завести дітей.

Астрологи розповіли, які головні помилки роблять різні знаки Зодіаку у стосунках. Дізнайтеся, можливо, це саме те, що ви завжди робили неправильно.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овни постійно кваплять події-швидше зустрітися, швидше з'їхатися, швидше завести дітей. Вони не вміють розмірено насолоджуватися поточним моментом. Точніше, вміють, але чомусь роблять це вкрай рідко. Поспіх часом коштує їм дуже дорого.

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Люди цього Знака ставлять свої особисті пріоритети вище сімейних і загальних. За це друга половинка з ними нерідко надходить точно так же. Тельцям складно догодити, якщо ви не любите повністю віддавати себе стосункам без залишку, але не вимагати нічого натомість.

Близнюки

Близнюки належать до числа найчарівніших людей. Вони дозволяють собі, знаходячись у стосунках фліртувати з оточенням і приймати від них жести уваги. Це подобається далеко не всім, тому вже на початку відносин можуть з'явитися проблеми, але Близнюки вміють прислухатися до прохань коханої людини.

Рак

Раки грішать тим, що з ними часом нудно. Так, вони романтики і спочатку з ними дуже весело, але вони не звикли експериментувати в любові. У багатьох людей цього Знака вкрай консервативні погляди на відносини, залицяння і шлюб, що можуть прийняти далеко не всі.

Лев

Леви надмірно емоційні. Вони можуть сперечатися з коханою людиною, проявляти непоступливість або демонструвати перевагу. Це і є головна помилка - вони нерідко сприймають другу половинку як конкурента, забуваючи про те, що закохані — це одна команда.

Діва

Діви придумують занадто багато правил, забуваючи про те, що любов схожа на пліт, який рухається по водах океану і вимагає гнучкості. Діви, які вміють абстрагуватися від свого нав'язливого бажання контролювати все навколо, стають ідеальними другими половинками.

Терези

Головна помилка Терезів-це невміння показувати свою любов, що багатьма людьми сприймається вкрай негативно. Ваги здаються або легковажними, або відстороненими, але це зовсім не так. Їм потрібно трохи частіше говорити про свої почуття і дякувати другу половинку.

Скорпіон

Скорпіони-одні з найбільш ревнивих людей, якщо вірити астрологам. В цьому і полягає їх основний недолік. Їх головна помилка-це бажання контролювати другу половинку у всьому і завжди. Скорпіони консервативні, тому думають, що закохані належать один одному повністю.

Стрілець

Стрільці-типові егоїсти. У любові з ними буває вкрай непросто, але вони все одно дуже привабливі, тому їм прощають багато. Астрологи рекомендують представникам даного Знака частіше присвячувати другу половинку в свої справи.

Козеріг

Головна помилка Козерогів-недовірливість. Ці люди дуже рідко повністю відкриваються людині. Для цього має пройти багато часу. Далеко не всі готові чекати, тому нерідко це призводить до розриву відносин.

Водолій

Водолії нерідко неприємно дивують другу половинку сліпий упевненістю у власну правоту. З Водолієм неможливо сперечатися, тому що ця людина завжди правий. Вони ні за що не визнають помилку і насилу приносять вибачення.

Риби

Риби легковажні і ненадійні через безвідповідальність, нерідко перетікає у відверту інфантильність. Якщо жінкам це певною мірою пробачити можна, то чоловікам з таким характером набагато складніше.

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Автор: УНІАН