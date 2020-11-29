30 листопада варто почати щось нове.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 30 листопада 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Завтра ваші партнерські відносини принесуть вам результати. А якщо ви самотні, то вас чекають багатообіцяючі зустрічі.

Телець

Ви можете впадати з крайності в крайність. Не варто приймати бажане за дійсне.

Близнюки

Вам не варто завтра сідати за кермо. Краще скористайтеся послугами таксі.

Рак

Цей день буде вдалим для будь-якої діяльності. Ваша наполегливість і безкомпромісність дадуть переваги.

Лев

Якщо вам потрібно вирішити проблему, включіть абстрактне мислення. Завтра вас чекає прибуток.

Діва

Цей день буде сповнений потрясінь, але вам варто тримати себе в руках.

Терези

Вам варто скласти чіткий план і дотримуватися його.

Скорпіон

Завтра зірки обіцяють вам стабільність, які позитивно позначаться на вашому майбутньому. Але фінансами вам краще завтра не займатися.

Стрілець

Понеділок Стрільцям принесе радісні новини та несподівані зустрічі.

Козоріг

Вам варто задуматися про своє здоров'я. Вам не слід перевтомлюватися.

Водолій

Розплануйте свій день і постарайтеся все встигнути.

Риби

Рибам варто задуматися над своїм ставлення до оточуючих. Хамство і зарозумілість не доведуть вас до добра.

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Автор: УНІАН