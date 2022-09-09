Експерти розповіли, нащо варто чекати і чого одночасно побоюватися в цей день.

У суботу, 10 вересня, відбудеться романтичний повний місяць. Однак не всім він принесе романтику і позитивні емоції. Що чекає на всі знаки Зодіаку, читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

У Овнів відкриється "друге дихання" на роботу або заняття якоюсь справою. Це додасть їм сил і мотивації.

Телець

Тельці кудись поїдуть. Однак далекої дороги астрологи не бачать. Це швидше за все буде поїздка за місто з друзями або візит до родичів.

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Близнюки

У вас в цей день буде можливість відпочити, але і про роботу вам не дадуть забути. Спробуйте хоча б трохи змінити діяльність, інакше швидко можете прийти до емоційного вигорання.

Рак

Цей день принесе вам звістку про те, що вам будуть виплачені гроші. Швидше за все, цих коштів ви не очікували, тому новина буде дійсно хорошою.

Однак на нечувані суми розраховувати не варто.

Лев

Левам потрібно підготуватися. Наступний робочий тиждень буде важким, тому рекомендуємо набратися сил, виспатися і відкласти важливі справи.

Діва

На вас чекає приємний сюрприз. Можливо, мова йде про якийсь романтичний подарунок або похід кудись з коханою людиною.

Терези

Не забувайте допомагати тим, хто до вас звертається з відповідним проханням. Для вас цей день ідеальний, щоб зробити добру справу. Все скоєне повернеться в десятикратному розмірі.

Скорпіон

Скорпіонам повідомлять радісну новину, пов'язану з сім'єю. Це може бути поповнення, одруження, запрошення на весілля або навіть пропозиція руки та серця.

Стрілець

Ви переслідуєте ідею змінити рід діяльності. Приділіть в цей день більше часу навчанню і освоєнню нових навичок.

Козеріг

На жаль, в день повного місяця можуть бути напружені моменти. Так, на Козерогів чекають сварки з колегами по роботі або навіть начальством.

Водолій

Завтра Водоліям необхідно бути уважними. Віддавайте перевагу тим справам, які вирішуються швидко, тут і зараз, а не довгостроковим.

Риби

У цей день можливі прояви старих хвороб або перших симптомів нових захворювань. Не ігноруйте дзвіночки від свого здоров'я.

Нагадаємо, астрологи назвали три найагресивніших знака Зодіаку.

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