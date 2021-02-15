Будь-які почуття протягом дня можуть буквально зашкалювати.

Завтра зірки гороскопу обіцяють дуже насичений емоціями день. Будь-які почуття протягом дня можуть буквально зашкалювати.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Харизма Овна завтра буде збивати з ніг. Він буде впевнений у своїй привабливості і заразить цією впевненістю всіх оточуючих.

Телець завтра буде володіти особливим магнетизмом, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Відмінний день, щоб взяти ініціативу в свої руки і роздобути увагу протилежної статі.

Близнюки

Близнюки завтра будуть відкриті всьому новому. Ви будете вбирати інформацію, як губка, і це принесе вам позитивні плоди.

Рак

Завтра в душі Рака може зріти напруга і невдоволення. Навколишні будуть виводити його з себе своєю неорганізованістю, а події – раз у раз виходити з-під контролю.

Лев

Лев завтра буде в центрі подій. Навколишні будуть визнавати в вас лідера і працювати на ваше ж благо.

Діва

Діва завтра буде дуже нервово на все реагувати. Ви перестанете знаходити спільну мову з людьми. Найкраще, якщо ви будете уникати їх компанії і не провокувати конфліктів.

Терези

Настрій Терезів завтра буде змінюватися зі швидкістю світла. А душевний підйом змінюватися нападами апатії і навпаки.

Скорпіон

Скорпіон завтра буде витати в хмарах і ризикує витратити день на дрібниці. Постарайтеся все ж зосередитися.

Стрілець

Навколишні будуть звертати на вас підвищену увагу. Стрілець повинен завтра постаратися в будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку.

Козеріг

Козеріг завтра буде запальний, його також буде переслідувати почуття ураженого самолюбства. Будь-який конфлікт Козеріг постарається роздути до межі.

Водолій

Водолій може відчути сильну тягу до всього нового і незвіданого. Завтра відмінний час, щоб вибрати собі нове хобі.

Риби

Риби завтра будуть розкидатися грошима направо і наліво. Взяти себе в руки їм вдасться лише в другій половині дня.

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Автор: УНІАН