Ніколас Кейдж та Антоніо Бандерас з’являться у культовому серіалі 'Справжній детектив'

Зйомки нового сезону антології HBO планують розпочати у 2027 році.

Іспанський актор Антоніо Бандерас приєднався до акторського складу п’ятого сезону серіалу "Справжній детектив". Головну роль у продовженні також виконає Ніколас Кейдж. Виробництво нового сезону антології HBO планують розпочати у 2027 році.

Як повідомляє Variety, події п’ятого сезону розгортатимуться в районі Джамейка-Бей у Нью-Йорку. Бандерас зіграє персонажа на ім’я Рай Гарсія, а Кейдж втілить образ Генрі Логана. Інші подробиці сюжету поки що не розкриваються.

Сценаристом і режисером нового сезону стане Ісса Лопес, яка також працювала над четвертою частиною серіалу під назвою "Справжній детектив: Нічна країна". Дія серіалу розгорталася на Алясці, а головні ролі виконали Джоді Фостер і Калі Рейс.

Відео дня

"Справжній детектив" створив Нік Піццолатто. За час існування проєкт отримав 41 номінацію на премію "Еммі" та здобув шість нагород. За даними HBO, четвертий сезон став найпопулярнішим в історії серіалу, зібравши 12,7 мільйона глядачів на різних платформах.

Антоніо Бандерас відомий за фільмами "Маска Зорро" та "Легенда Зорро", а також озвучує Кота в чоботях у франшизі "Шрек". Серед його останніх робіт – біографічний фільм про Ентоні Бурдена "Тоні" та фільм "Погана дівчинка" з Ніколь Кідман.

Ніколас Кейдж знімався у фільмах "Покидаючи Лас-Вегас", "Свиня", "Сценарій мрії" та "Скарб нації". Участь у "Справжньому детективі" стане однією з його рідкісних головних ролей у телевізійних проєктах.

Нагадаємо, раніше УНІАН публікував тизер нового бойовика з Джейсоном Стейтемом "Бджоляр 2".

Вас також можуть зацікавити новини: