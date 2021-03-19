Зірки обіцяють Овну дуже насичений день. Якщо не сидіти склавши руки, завтра ви можете зробити стільки всього, що залишиться тільки дивуватися.

Зірки обіцяють завтра великі можливості, але тільки тим, хто не відколює свої справи на потім.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Зірки обіцяють Овну дуже насичений день. Якщо не сидіти склавши руки, завтра ви можете зробити стільки всього, що залишиться тільки дивуватися.

Завтра Тельцю слід присвятити день розслабленню і відпочинку. Запишіться на масаж, відвідайте СПА. Зараз для вас надзвичайно важливо піклуватися про себе, адже якщо не ви самі, хто ще це зробить?

Близнюки

Близнюки завтра будуть живим втіленням слова"успішність". Будь-які справи будуть вам вдаватися.

Рак

Завтра найкраще, що може зробити Рак, – це зайнятися яким-небудь творчістю. Зосередитися на поточних справах йому буде складно.

Лев

Лев завтра буде фонтанувати ідеями, негайного втілення яких вимагатиме від усіх оточуючих. Вроджений дар переконання допоможе заразити всіх своїм ентузіазмом.

Діва

Діва завтра захоче займатися виключно нескладними рутинними справами.

Терези

Присвятіть день своїм хобі, помедитуйте. Вам необхідно переключитися від робочих обов'язків.

Скорпіон

Завтра ворогам і недоброзичливцям Скорпіона можна тільки поспівчувати. Всі, хто в цей день стоять у Скорпіона на шляху, ризикують зазнати великих втрат.

Стрілець

Стрільці завтра будуть цілий день прибувати у владі ліні і почуття сонливості. Не намагайтеся з цим боротися - просто дайте собі час розслабитися.

Козоріг

Завтра день у Козерога обіцяє складатися на рідкість вдало, будь-які справи вам будуть вдаватися немов за помахом чарівної палички.

Водолій

Водолій завтра буде вкрай впевнений в собі, завдяки чому зможе звернути гори. Авторитет серед близьких і колег зросте.

Риби

Завтра день у Риб день пройде без особливих подій і потрясінь. Поточні справи не будуть викликати ентузіазму.

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Автор: Іван Бойко