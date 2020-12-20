Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 21 грудня 2020 року для всіх знаків Зодіаку.
Про це повідомляє slovofraza.
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Овен
Вас можуть запросити на важливу подію. Знайдіть час для відпочинку.
Телець
У вас можуть порушитися плани. Але не все так погано, як вам здається.
Близнюки
Завтра вам буде важко спілкуватися з деякими людьми.
Рак
Вам варто насолоджуватися життям і закривати свої потреби.
Лев
Сьогодні Леви можуть зіткнутися з чимось, що досі було для них важким і незрозумілим. Постарайтеся заручитися підтримкою людини, яка зазвичай надихає вас.
Діва
Перед вами відкриються нові можливості. Не пропустіть їх.
Терези
Вам потрібно рухатися далі. Складіть план і чітко йдіть по ньому.
Скорпіон
Будьте готові до творчих ідей і пам'ятайте, що кожна ваша дія має шанси на успіх.
Стрілець
Доба обіцяє серйозні зміни в житті і абсолютно нові ситуації. Відмовтеся від того в чому сумніваєтеся.
Козоріг
Вам не варто завтра лінуватися.
Водолій
Може виникнути ситуація, яка вимагає важливого рішення. Спочатку проаналізуйте все, а тільки потім приймайте рішення.
Риби
Ви, ймовірно, звільнитеся від того, що вас обмежує, і будете рухатися вперед до втілення своїх ідей.
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