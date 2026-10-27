Путіністка Доліна втратила новий альбом через атаки ЗСУ

Російська співачка готувала до прем’єри новий альбом і пісню, однак через збої в хмарному сховищі втратила матеріали, які тепер доведеться збирати заново.

Російська співачка Лариса Доліна втратила частину музичних матеріалів, які готувала до виходу нового альбому. Причиною стали перебої в роботі хмарного сховища компанії "Яндекс", що почалися після атак безпілотників на датацентри, пишуть російські ЗМІ.

За словами директора співачки Сергія Пудовкіна, через технічні проблеми зникли композиції, які готували до релізу. Зокрема, команда планувала випустити нову пісню "Крила".

"Дійсно, пісні "злетіли", зокрема з нового альбому Лариси Доліної. Ми готували прем'єру, реліз нової пісні "Крила"", – розповів Пудовкін.

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Він додав, що тепер команді доведеться заново збирати композиції. Деякі важливі частини пісень збереглися на жорстких дисках, однак лише у вигляді окремих звукових доріжок. Через це відновлення музичних матеріалів потребуватиме додаткової роботи.

Напередодні про втрату музичних матеріалів повідомив російський співак-путініст Олег Газманов. За його словами, значна частина неопублікованих композицій зберігалася в хмарному сховищі "Яндекса".

"На жаль, більша частина матеріалу загинула. У мене весь матеріал був у хмарі на "Яндексі". У мене трагедія, втратив дуже багато пісень", – заявив Газманов.

Атака на датацентри "Яндекс"

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 9 жовтня безпілотники атакували датацентр "Яндекса" в Калузі. Унаслідок удару було пошкоджено кілька модулів об'єкта, які, за повідомленнями, повністю вивели з ладу.

Уночі 11 жовтня вибухи пролунали у Володимирській області Росії. У місті Володимир було уражено ще один датацентр компанії. Об'єкт потужністю 50 МВт, розрахований на 2880 ІТ-стійок, є важливим елементом інфраструктури російського технологічного гіганта.

Крім того, 8 жовтня після атаки безпілотників сталася пожежа на території найбільшого датацентру "Яндекса" в місті Сасово Рязанської області. За наявними повідомленнями, об'єкт повністю припинив роботу, а користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями.

Politico писало, що удари України по дата-центрах "Яндекса" створюють серйозні проблеми для Росії та вказують на появу нового фронту у війні.

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