У цей день у людей можуть бути безпідставні спалахи агресії.

Астрологи розповіли, якою для знаків Зодіаку буде неділя, 28 серпня. Експерти попереджають, що в цей день можуть бути спалахи агресії, яку важливо стримувати.

Овен

У цей день можуть бути позиви скласти руки і здатися в якійсь справі. Але пам'ятайте, що досягати цілей завжди складно.

Телець

Неділя, на жаль, подарує вам хвилювання. Ці емоції не завжди будуть приємними. Спробуйте розслабитися. Тоді негативні новини пропускати через себе легше.

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Близнюки

На вас може нахлинути безпідставна печаль. Щоб опрацювати свої думки, знайдіть можливість залишитися наодинці.

Рак

Сьогодні вас захочуть обдурити. Будьте пильні і не дозволяйте шахраям підійти занадто близько.

Лев

Вам повідомлять неприємні новини, але зберігайте спокій. Проблеми великі лише на перший погляд.

Діва

28 серпня для вас - чудовий привід присвятити себе домашнім справам, прибиранню, готуванню.

Терези

Зведіть спілкування з близькими людьми до мінімуму. У цей день у вас будуть позиви до конфліктів, які потрібно всіма силами стримувати.

Скорпіон

Можуть бути конфлікти з батьками або дітьми на грунті порушення особистих кордонів і непорозуміння.

Стрілець

Краще відмовитися від прийняття важливих доленосних рішень. Зробіть собі вихідний і проведіть його так, як хочете самі.

Козеріг

У цей день вам доведеться з кимось сперечатися і доводити свою правоту. Знайте, ви маєте рацію. Але навіщо витрачати час на безглузді з'ясування?

Водолій

Будьте толерантні по відношенню до близьких. Ви можете образити когось зі свого оточення дуже різкими висловлюваннями.

Риби

Фінансові операції замість прибутку можуть принести збиток, тому в цей день навіть від найпростіших і незначних з них краще відмовитися.

Нагадаємо, у двох знаків Зодіаку почнеться "біла смуга" в повний місяць 10 вересня.

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