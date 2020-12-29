Гороскоп радить Левам залишитися вдома. Терезам варто відпустити страхи і розслабитися.

Гороскоп на середу, 30 грудня 2020 року, радить Левам залишитися вдома. Терезам варто відпустити страхи і розслабитися.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра у Овнів буде складний день. Будьте обережні, адже можете натрапити на шахраїв. Не намагайтеся в цей день зробити всі справи, адже все одно не встигнете, а настрій собі зіпсуєте.

Якщо вам здається, що ви перебуваєте в комфорті, а люди навколо вас милі і добрі, то це вам так тільки здається. Не все буде так легко і гладко, адже ввечері вас чекає чимало проблем.

Близнюки

Близнюки в цей день зможуть розкрити брехню близької людини. Для вас це стане справжнім ударом, навіть попри те, що брехня була незначною і ненавмисною.

Рак

Раків чекає приємна зустріч з добре знайомою людиною. Вам доведеться скасувати деякі плани. Астрологи радять вам бути уважними до деталей.

Лев

Завтра Левам краще побути вдома: відпочиньте, подивіться серіал, почитайте книгу і заваріть собі какао. Астрологи не радять Левам їхати в цей день в офіс.

Діва

Діви можуть зіпсувати свою репутацію. Візьміть себе в руки, подумайте над своїми помилками і зробіть все для того, щоб стати краще, ніж ви є зараз.

Терези

Ваги дуже насторожено ставляться до свого майбутнього. Ви постійно боїтеся, що виберете не той шлях в житті. Довіртеся долі, все Буде так, як і повинно бути. Відпустіть страхи і просто розслабтеся.

Скорпіон

Не будьте такими егоїстичними. Не завжди ваші думки правильні, тому не варто ображатися на людину тільки тому, що він не виправдав ваших надій. Згадайте всі прекрасні моменти з ним і спробуйте налагодити контакт.

Стрілець

Стрільцям складно ділитися своїми почуттями і думками з близькими. Але на те вони і є вашими близькими, щоб ви могли відкрити їм Свою душу і вимовити все наболіле.

Козеріг

Козерогів чекає дуже успішний день. Ви будете отримувати задоволення від виконаної роботи. Найближчі друзі вам також піднімуть настрій добрими словами і підтримкою.

Водолій

Завтрашній день принесе Водоліям багато позитивних емоцій. Якщо у вас давно було бажання змінити імідж, або зробити перестановку-можете сміливо втілювати свої ідеї в реальність.

Риби

На Риб чекають в цей день сюрпризи і хороші новини. Зірки рекомендують не займатися в цей день спортом, оскільки заняття можуть негативно позначитися на вашому фізичному стані.

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Автор: УНІАН