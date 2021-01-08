Гороскоп на завтра говорить, що Раки аж до вечора будуть готові жити і діяти на межі своїх можливостей, а Терезам слід зайнятися плануванням своєї відпустки.

Завтра перед Близнюками відкриється нова дорога і вони отримають можливість продовжити стару вдалу справу. А на Тельців чекає виграш або додатковий прибуток.

Про це пише slovofraza.

Овен

Не чекайте від цього дня занадто багато чого. Деякі ваші плани завтра не можуть бути реалізовані, доведеться задовольнятися малим. Можливі конфлікти з людьми, від яких багато що залежить у вашому житті. Не виключено, що ви задумаєтеся про припинення якогось давнього співробітництва або відносин, які грали у вашому житті важливу роль. Але з такими рішеннями краще не поспішати.

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Телець

Тельців у цей січневий день чекає виграш, додатковий прибуток, бонус при покупці або інша форма поповнення гаманця. Можливо, зіграє роль ваша дружба з шефом або займана вами посада. Негативною тенденцією дня є схильність до мотовства і переїдання, особливо якщо ви довго відмовляли собі в чомусь. У ділових питаннях намагайтеся не піддаватися азарту, інакше легко втратите те, що легко отримали. Не виключено, що ви захочете пожертвувати частину грошей на експериментальний або благодійний проект.

Близнюки

Загальний фон дня для Близнюків позитивний. Перед вами відкриється нова дорога або ви отримаєте можливість продовжити старе вдалу справу. Емоційний підйом дозволить не помічати негативних нюансів або розглядати їх з позитивної сторони. Ви можете тимчасово перетворитися з консерватора в радикала. Нежданий поворот обставин допоможе зняти психологічні затискачі або усуне з вашого шляху зовнішню перешкоду.

Рак

Гороскоп на завтра говорить, що Раки аж до вечора будуть готові жити і діяти на межі своїх можливостей. Багатьох представників знака будуть відрізняти зашкалюють емоції, революційні настрої, завищені запити. В особистому і сімейному житті можливо крах ідеалів з подальшим відродженням і набуттям нових перспектив. Якщо хочете проявити себе, уникайте рутини, шукайте нестандартні рішення. Чим незвичніше обставини, тим більше у вас шансів випробувати себе на стійкість або продемонструвати оточуючим свою силу.

Лев

Левам зірки дозволять завтра вирішити фінансові питання і обіцяють прибуток. Любовні відносини можуть складатися досить легко і будуть будуватися на основі спільних інтересів. Вам не слід сваритися з партнерами, від яких ви залежите матеріально; уникайте конфронтації.

Діва

Дівам гороскоп радить на цей день планувати справи, які вам приємні та цікаві. В іншому випадку ви будете без зайвих емоцій виконувати роботу і не отримувати від цього ніякого задоволення. Можливі нові романтичні захоплення, не виключено початок серйозних відносин.

Терези

Народжені під знаком Терезів не будуть налаштовані займатися рутинною роботою: в голові буде шуміти вітер далеких мандрів. Зірки гороскопу радять Терезам поєднати приємне з корисним, зайнявшись плануванням своєї відпустки, навіть якщо до нього ще далеко. Це подарує вам виразну мету на майбутнє, потужний позитивний заряд і дозволить примиритися з буденною реальністю.

Скорпіон

Завтра Скорпіонам краще не ділитися важливою інформацією з товаришами по службі, колегами і сторонніми людьми. Це може призвести до краху планів. Також представникам цього знака варто менше спілкуватися з тими, хто викликає у них негатив.

Стрілець

Стрільці в цей день будуть щиро радіти всьому, що піднесе їм доля. Можливі кардинальні зміни в різних сферах життя, що вже зарядить позитивом. Стрільцям гороскоп на 9 січня рекомендує доробити те, що було залишено «на потім», а також остаточно вирішити, що «головне», а що «другорядне».

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Козеріг

Вдалий день для Козерогів. Можна домогтися успіху в багатьох починаннях, проте легкими перемоги не будуть. Шукайте справу, яка навсправжки захопить вас, займе всі ваші думки – саме воно відкриє привабливі перспективи. Решта проектів краще відкласти або доручити їх реалізацію комусь іншому.

Водолій

У закоханих Водоліїв 9 січня очікується хитке становище. З одного боку, гріх упускати вдалий момент для ініціативи. З іншого, багато піде не так, як хотілося б, і успіх в особистих справах мінливий. Навряд чи варто очікувати рівноцінного відгуку на визнання або крок. Не виключено, що кохана людина буде вислизати або грати почуттями. Гороскоп радить знизити градус очікування і задовольнятися тим, що вже вдалося досягти.

Риби

Для більшості Риб 9 січня - це щасливий день, оскільки багатьом з вас вдасться, нарешті, реалізувати давні плани і задуми. Завтра взявши ініціативу на себе, ви зможете витягти зі своїх здібностей максимум можливого.

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Автор: УНІАН