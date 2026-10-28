До річниці Революції Гідності: вийшов трейлер фільму 'Машина часу Майдан' (відео)

В український прокат документальний фільм вийде 19 листопада 2026 року.

Вийшов трейлер українського документального фільму "Машина часу Майдан" (Time Machine Maidan) від кінооб'єднання "Вавилон'13", приуроченого до 13-ї річниці Революції Гідності.

Новий фільм режисерів Романа Любого та Володимира Тихого "Машина часу Майдан" створений на основі унікальних архівних кадрів революції.

У листопаді 2013 року майбутні учасники кінооб'єднання "Вавилон'13" взяли до рук камери та вийшли знімати перші мирні протести в центрі Києва. За час Революції Гідності вони зафіксувала тисячі годин відеоматеріалів, знімаючи події безпосередньо зсередини. Через 13 років ці кадри стали основою фільму "Машина часу Майдан", який дозволяє глядачам повернутися в минуле, знову опинитися серед учасників революції та переосмислити події, наслідки яких ми відчуваємо досі.

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"Машина часу Майдан" поєднує ексклюзивні архівні матеріали із сучасною кінематографічною мовою та переносить глядача в центр подій Революції Гідності. Завдяки зйомкам від першої особи та динамічній побудові історії фільм створює ефект присутності: глядач опиняється серед натовпу, рухається разом із героями та спостерігає, як мирні протести поступово переростають у революцію.

"Коли ми вийшли з камерами на Майдан у листопаді 2013 року, ніхто з нас не знав, чим усе закінчиться. Через 13 років ми повертаємося до цих кадрів, щоб по-новому подивитися на події, які змінили Україну. Для нас було важливо не лише відтворити атмосферу революції, а й осмислити її через досвід нового покоління – тих, хто був дітьми під час Майдану, а сьогодні захищає Україну. Одним із тих, хто мав допомогти нам розповісти цю історію, був поет і військовослужбовець Максим Кривцов. Ми починали разом працювати над текстами фільму, але, на жаль, не встигли завершити. Після його загибелі ми вирішили, що Максим усе одно має бути частиною цієї історії. Його вірші та особисті записи про Майдан органічно вплелися в сюжет і стали одним зі способів переосмислити революцію з перспективи сьогодення", – розповів режисер фільму Володимир Тихий.

У червні 2026 року фільм "Машина часу Майдан" представили у міжнародній конкурсній програмі британського фестивалю Sheffield DocFest, де стрічка отримала спеціальну відзнаку журі (Special Mention). Також фільм був представлений на міжнародному фестивалі WARM у Сараєві. У серпні фільм було представлено у Національній конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат фільм вийде 19 листопада 2026 року.

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