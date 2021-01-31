Тиждень сприятливий для усунення тривалих конфліктів і відновлення взаємин.

Перший тиждень ретроградного Меркурія приносить зупинку в справах і необхідність їх перегляду по всіх сферах життя. Посилюється потреба в самоті, часто, дратує суспільство, багато людей відрізняються нестандартною поведінкою і уповільненою реакцією. Проекти та роботи, розпочаті раніше, потребують перегляду та внесення змін. Можливості вирішення тих чи інших проблем, пов'язані з людьми з минулого.

Тиждень сприятливий для усунення тривалих конфліктів і відновлення взаємин, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Овен

Протягом цього тижня обставини складаються найкращим чином для вирішення найбільш наболілих питань. Дозвольте ситуацій оформитися найкращим чином для вас, не квапте події. Якщо ви здатні впоратися зі своїми емоціями, то інтелект і воля будуть в гармонії. Це сприятиме повільному, але впевненому просуванню і досягненню цілей. Однак не нехтує при цьому можливістю піддати все критичному аналізу, розумному плануванню і порадами більш досвідчених партнерів. Не вдалий час для динамічного затвердження своїх ідей і планів.

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Сприятливі дні для ділових переговорів, перегляду контрактів і договорів, перетворень у професійній сфері. У фінансових справах відбуваються зміни, можливі затримки або невиконання зобов'язань як з Вашого боку, так і з боку партнерів з різних причин. Намагайтеся не доводити ситуації до конфліктів, проявіть терпіння і тоді не доведеться шкодувати. Хороший період для посередництва будь-якого виду, а також для особистих бесід і усунення розбіжностей. Відповідні дні для масажу, проведення комплексу оздоровчих фізичних вправ.

Близнюки

Сприятливий час для підведення підсумків, конструктивного обговорення планів, корисних суперечок. Максимум спілкування, можливі Успішні ділові поїздки і контакти. Ефективність ваших зусиль висока, але успіх багато в чому залежить від давніх партнерів, колег і друзів. Період сприятливий для перегляду контрактів, внесення змін, роботи з документами, вироблення ділової стратегії. Намагайтеся не поспішати, тому що рухливість, незвичайна активність може стати причиною незначних травм. Хороший період для обговорення сімейних планів, вирішення нагальних проблем.

Рак

Ваші ініціативи будуть оцінені по достоїнству, якщо ви будете спиратися на вже працюючі проекти і реальні справи. Можливо, доведеться брати на себе додаткову відповідальність, в сфері взаємин багато що залежить від вас. Якщо ви проявите напористість і активність, це не викличе протесту з боку близьких і коханих, і навіть їм це сподобається. Можете опинитися в конфліктній ситуації, але саме ви здатні допомогти оточуючим в сформованих неприємних обставинах. Пробудження творчого мислення дозволить прийняти Вам мудрі рішення.

Лев

Несподівані і може бути, навіть кризові ситуації сприяють пробудженню творчих здібностей, активізується розумова сфера, завдяки чому з'являється можливість вирішити давні завдання і проблеми. Можливі зустрічі зі старими знайомими, колегами, діловими партнерами. Ви можете отримати важливу інформацію, яка змінить звичний плин життя. Сприятливий час для досліджень, повторення пройденого матеріалу, розумової праці, поїздок в ті місця, де вже були. Якщо ви хочете щось відновити або продовжити, то ці дні відмінно підходять.

Діва

Нестабільні і непередбачувані обставини, можуть сприяти зміні ролі, яку ви граєте в житті колег, друзів, рідних і близьких. У цей період, обставини змусять вас поглянути на те, що відбувається інакше, під іншим кутом. Одержувана інформація і формуються події, відкладаються десь в глибинах підсвідомості і мають величезний вплив на ваше майбутнє. У цей період ваші уявлення про особисті та ділові відносини, подальше життя, плани і цілі, можуть радикальним чином змінитися. При цьому, ви можете знайти справжні, правильні способи досягнення цілей.

Терези

У цей період на перший план виходить участь в діяльності груп, посилюється прагнення до незалежності самовираження. Несподівані або раптові ситуації змінюють погляди на існуючі взаємини. Якщо раніше у вас було багато спілкування і контактів, нинішні обставини змусять вас приділити увагу старим друзям і зосередитися на вже знайомих темах. Можливо, вас чекають вельми незвичайні взаємини, вони можуть носити непередбачений характер або бути пов'язані з людьми, яких ви не могли уявити в подібній ролі.

Скорпіон

Змінюються плани та інтереси – змінюється коло людей, що підтримують і поділяють з вами ваші починання, минуле чинить дуже сильний вплив на розвиток подій в сьогоденні. Обставини і ситуації розвиваються не за планом, що вносить певний хаос в усталений плин життя. У цей час можуть «зникнути» нові друзі, їм на зміну повернутися старі. Те ж саме стосується і любовних взаємин. Хороший період для обговорення бентежливих питань з партнерами, а також для розстановки всіх точок над «i». Вдається вирішити фінансові питання, допомога приходить з несподіваного боку.

Стрілець

Поновлюються або зміцнюються дружні відносини, любовні бажання знаходять своє втілення, в кращу сторону відбуваються зміни в сімейних і ділових відносинах. Правові, фінансові або управлінські справи будуть залагоджуватися, якщо ви не будете поспішати. Якщо ви давно шукаєте допомоги по конкретній справі або проекту, то можете отримати несподівану підтримку. Період переоцінки цінностей, змінюються мрії, ідеали, політичні та суспільні уподобання. Зміна життєвих цілей і устремлінь, тягне за собою зміну кола однодумців.

Козоріг

У цей період ви більше зосереджені на своїх потребах, але реакції оточуючих на це, вам можуть бути не зрозумілі і навіть сприяти конфліктам. Прагнення до усамітнення не кращим чином відіб'ється на особистих і сімейних відносинах, які можуть постраждати аж до розриву відносин, розмов про розлучення. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності і уникнути непорозумінь, найбільш важливим в цей період є вміння ясно сформулювати свої цілі, бажання і скласти план дій. Старі дружні стосунки поновлюються, відбуваються зустрічі з давніми знайомими.

Водолій

Підвищується творча активність, що дозволить правильно використовувати свій талант і раніше отримані знання у своїй професійній діяльності. Благополучний період для ділових переговорів, переоформлення документів, угод або ж для з'ясування відносин з давніми особистими і діловими партнерами. У контактах і зв'язках стаєте активні і енергійні, проте інші люди можуть не встигати за вами і навряд чи, розділять з вами ваші устремління. Самовпевненість і наполегливість у вираженні своїх ідей та інтересів, не знаходить підтримки оточуючих.

Риби

Добре проявляєте себе у своїй професії, а впевненість у собі, сприяє збільшенню громадських зв'язків. При цьому, постарайтеся утриматися від необдуманих висловлювань і необачних обіцянок. У цей період можна вирішити суперечки або розбіжності з партнерами, відновити любовні взаємини. Головне, не згадуйте погане, не провокуйте конфлікти, інакше психічне перенапруження призведе до погіршення здоров'я, втоми і неприємних відчуттів. Обставини сприяють завершенню робочих процесів і отримання результату, якщо ви давно до цього йшли.

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Автор: УНІАН