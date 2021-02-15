Гороскоп здоров'я для всіх знаків дасть вам рекомендації для гарного самопочуття.

Цей тиждень буде непростим періодом для багатьох знаків Зодіаку. Щоб уберегти себе від небезпек, ознайомтеся з гороскопом здоров'я і хвороб на тиждень. Цей гороскоп підкаже вам, на що потрібно звернути увагу і які захворювання вам загрожують.

Овен

Цей тиждень буде сприятливим періодом для лікування затяжних хвороб і хронічних захворювань. Овни, що хворіють, можуть очікувати одужання на цьому тижні. Якщо вам потрібно лягти в лікарню і пролікуватися в стаціонарі - це гарний час. На вихідних можна пропити курс вітамінів.

Бик

Можливі хвороби опорно-рухової системи, біль у серці. Можна пройти консультацію у терапевта. Будьте обережні на вулиці, уникайте травм і падінь на льоду. Не підіймайте важкі речі на цьому тижні. Корисним для вас буде лікувальний масаж і вправи з йоги.

Близнюки

Не рекомендується займатися самолікуванням захворювань на цьому тижні, але можна зміцнювати імунітет. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, їжте більше свіжих овочів і цитрусових. На вихідних варто сісти на дієту або влаштувати розвантажувальний день, провести спортивне тренування.

Рак

У середу і на вихідних можна робити масаж, пройти косметологічні процедури і приділити увагу волоссю і шкірі. На цьому тижні Ракам варто берегти себе і не перенапружуватися. Перероблювання і недосипання можуть привести до серйозних захворювань. Цей тиждень - сприятливий період для схуднення і дієти.

Лев

Левам на цьому тижні вкрай не рекомендується займатися самолікуванням - це може бути дуже небезпечно. При будь-яких підозрах на захворювання звертайтеся до лікаря і здавайте аналізи. Після четверга варто звернути увагу на здоров'я судин і сечостатевої системи.

Діва

Дів очікує сприятливий період для лікування хвороб внутрішніх органів. Якщо на цьому тижні у вас призначені УЗД або рентген - сміливо робіть їх. Здорові Діви на цьому тижні не захворіють і не будуть відчувати нездужання. Рекомендується їсти більше овочів, морепродуктів, червоної риби, пити риб'ячий жир.

Терези

У першій половині тижня Терезам потрібно приділяти більше уваги харчуванню. Відмовтеся від мучного і жирного, копченостей, солоної і гострої їжі. Особливо не рекомендується вживати алкоголь. У другій половині тижня можуть виникнути проблеми з зубами і очима. Рекомендується робити розминку для очей і обов'язково носити окуляри, якщо вони вам прописані.

Скорпіон

Скорпіонам тиждень здасться непростим - можливе загострення хронічних захворювань і скачки артеріального тиску. Може почати хворіти орган, який ви давно вилікували. Не зайвим буде звернутися до лікаря, здати аналізи. Рекомендується зменшити кількість м'ясної їжі і жирних продуктів. Для Скорпіонів-жінок це прекрасний тиждень, щоб завагітніти.

Стрілець

Це не найкращий період для того, щоб лягати в лікарню. Можна пройти діагностику, здати аналізи і дізнатися свій діагноз. Лікування краще починати з наступного тижня, якщо не потрібне термінове втручання. Операції та процедури можна призначити на вихідні. В цілому тиждень пройде спокійно, проблем зі здоров'ям не очікується.

Козеріг

У цього знака на тижні можливі загострення захворювання серця і нирок. Будьте дуже уважні зі своїм здоров'ям, їжте менше солоної і смаженої їжі і пийте нирковий чай при необхідності. Це сприятливий тиждень для позбавлення від зайвої ваги, можна дотримуватися дієти. Особливо продуктивними для схуднення будуть п'ятниця і вихідні.

Водолій

У Водоліїв тиждень пройде важко. Ви зіткнетеся з головними болями і сильною стомлюваністю, будете погано спати. Представникам знака з гіпотонією і гіпертонією потрібно бути обережними - у вас можуть бути скачки тиску. Особливо небезпечними днями є вівторок і четвер. Рекомендується на ці сім днів відмовитися від шкідливих звичок.

Риби

Представникам цього знака потрібно посилити фізичну активність і більше рухатися. Особливо це стосується Риб з сидячим способом життя. Необов'язково годинами сидіти в спортзалі - досить кілька разів на тиждень зайнятися аеробікою вдома. Без спорту Риби будуть відчувати себе роздратованими і знесиленими. Можливі проблеми з диханням, сном, зайвою вагою.

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Автор: Катерина Пулатова