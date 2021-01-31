Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які ніколи не розчарують вас в інтимній сфері.
Про це повідомляє Клубер.
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Овен
Секс з Овном ви не забудете ніколи. Мало того, що вони часто закохуються з першого погляду, так ще й пристрастю палають, як ніякий інший знак Зодіаку.
Скорпіон
Ці люди просто обожнюють експерименти. Якщо ви давно хотіли додати перчинки в своє інтимне життя, то саме Скорпіони з радістю вам допоможуть.
Водолій
Вони готові подарувати вам справжню насолоду, але тільки не варто забувати про емоційну близькість. Вона для Водоліїв дуже важлива.
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