Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не можна вірити. Вони найчастіше обманюють.
Про це повідомляє Клубер.
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Овен
У цього знака дуже підвищена сексуальна енергія. І часом вони не в змозі стримати своє лібідо, а значить, зрад, швидше за все, не уникнути.
Терези
Цей знак просто обожнює фліртувати, і часто на цьому ґрунті вони заводять романи. При цьому вони мріють зовсім про інше кохання, як в голлівудських фільмах.
Стрілець
Вони зовсім не проти зрад. При цьому сприймають їх як спорт. Будьте готові до того, що цей знак аж надто велелюбний.
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