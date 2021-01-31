Астрологи назвали всього три таких знака Зодіаку.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не можна вірити. Вони найчастіше обманюють.

Про це повідомляє Клубер.

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Овен

У цього знака дуже підвищена сексуальна енергія. І часом вони не в змозі стримати своє лібідо, а значить, зрад, швидше за все, не уникнути.

Терези

Цей знак просто обожнює фліртувати, і часто на цьому ґрунті вони заводять романи. При цьому вони мріють зовсім про інше кохання, як в голлівудських фільмах.

Стрілець

Вони зовсім не проти зрад. При цьому сприймають їх як спорт. Будьте готові до того, що цей знак аж надто велелюбний.

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Автор: УНІАН