У православ'ї існує традиція відзначати іменини, коли церква шанує певних святих, а їх тезки святкую День ангела. Вважається, що святі у свої іменини оберігають людей, названих їхніми іменами.
З церковного календаря також можна вибрати ім'я для дитини. Тоді у неї з'явиться свій Ангел-хранитель і небесне заступництво. Новонародженого можна назвати ім'ям святого, чиї іменини збігаються з днем народження малюка.
Сьогодні відзначають свої іменини 9 чоловічих імен. Ім'я для дівчинки можна вибрати з жіночих іменин за минулі дні: 5 листопада і 4 листопада.
Чоловічі імена 9 листопада
Ян: утворено від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий".
Іван: від давньоєврейського імені Йоханан.
Афанасій: форма давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос, тобто "безсмертний".
Лаврентій: від римського родового імені Laurentius - "житель міста Лаврент".
Олексій: утворено від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Микола: походить з давньогрецького імені Ніколаос- "переможець народів".
Акакій: форма давньогрецького імені Акакіос, що перекладається як "незлобивий".
Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "надійний", "камінь", "твердий".
Іраклій: утворено з давньогрецького імені Хераклейос - "належить Гераклу".
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