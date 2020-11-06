Сьогодні святкують День ангела 9 чоловічих імен.

У православ'ї існує традиція відзначати іменини, коли церква шанує певних святих, а їх тезки святкую День ангела. Вважається, що святі у свої іменини оберігають людей, названих їхніми іменами.

З церковного календаря також можна вибрати ім'я для дитини. Тоді у неї з'явиться свій Ангел-хранитель і небесне заступництво. Новонародженого можна назвати ім'ям святого, чиї іменини збігаються з днем народження малюка.

Сьогодні відзначають свої іменини 9 чоловічих імен. Ім'я для дівчинки можна вибрати з жіночих іменин за минулі дні: 5 листопада і 4 листопада.

Чоловічі імена 9 листопада

Ян: утворено від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий".

Іван: від давньоєврейського імені Йоханан.

Афанасій: форма давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос, тобто "безсмертний".

Лаврентій: від римського родового імені Laurentius - "житель міста Лаврент".

Олексій: утворено від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Микола: походить з давньогрецького імені Ніколаос- "переможець народів".

Акакій: форма давньогрецького імені Акакіос, що перекладається як "незлобивий".

Петро: утворено від давньогрецького імені Петрос - "надійний", "камінь", "твердий".

Іраклій: утворено з давньогрецького імені Хераклейос - "належить Гераклу".

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Автор: Катерина Пулатова