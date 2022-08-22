У цей день буде багато незапланованих подій, більшість з яких будуть мати негативне забарвлення.

26 серпня Меркурій перейде в Терези, а Марс буде в напрузі з Сонцем. Астрологи стверджують, що в цей день високий ризик конфліктів, травм і неприємностей.

Козеріг

Фахівці закликають Козерогів бути в цей день обережними. Цей знак в небезпеці не тільки в плані якихось сварок, але і в питанні здоров'я. Можна отримати якусь травму. Скоріш за все побутову. Саме тому будьте обережні з ножем і відмовтеся від важкої ризикованої роботи по дому (не лізьте на дах, не забивайте цвяхи, не працюйте з технікою, яка може вас поранити).

Лев

26 серпня зірки пророкують Левам конфлікт. Це може бути як словесна перепалка, так і цілий скандал. Скоріш за все, з'ясовувати стосунки Леви будуть з батьками або з дітьми.

Астрологи радять не приймати в цей день поспішних рішень, не рубати з плеча і добре думати, перш ніж щось сказати. Є ризик наговорити близькій людині багато неприємного, за що потім доведеться довго вибачатися.

Риби

З'єднання Меркурія і Терезів несе за собою заворушення і в житті Риб. У цей день їх можуть звинуватити в чомусь.

Терези

Терези будуть дуже напружені. Можливі конфлікти з керівництвом. Якщо не контролювати свої емоції і висловлювання, вони можуть навіть звільнитися з роботи зі скандалом.

Нагадаємо, астрологи розповіли, що останній тиждень серпня докорінно змінить життя кількох знаків Зодіаку.

Вас також можуть зацікавити новини: