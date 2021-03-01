Сьогодні рекомендується їсти більше горіхів.

З давніх-давен люди складали гороскопи харчування по фазах Місяця, оскільки в різні дні місячного календаря змінюється робота організму. Деякі дні краще підходять для вживання певних продуктів і схуднення. Календар харчування підкаже, від яких продуктів краще відмовитися сьогодні.

Місячний гороскоп харчування 1 березня

1 березня - спадний місяць у Терезах

Сьогодні хороший день для схуднення і дієти. Під час спадного Місяця можна їсти більше, ніж в інші фази, і не поправлятися. Однак переїдати в цей день не варто. Рекомендується відмовитися від жирної і гострої їжі.

У цей день дуже корисно їсти будь-які горіхи, але не забувайте, що вони калорійні. Забороняється алкоголь, м'ясо і груба їжа. Можна їсти страви з рослинною олією, картоплю, зелень і селеру. Краще пити менше води.

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Автор: Катерина Пулатова