Сьогодні сприятливий день для схуднення.

Місяць не тільки визначає долю людини, але і підказує нам, які продукти харчування можна їсти в певні дні. Відомо, що в різні дні місячного циклу добре засвоюються різні продукти. Місячний гороскоп дієти підкаже вам, як слід харчуватися сьогодні і наскільки придатний цей день для схуднення.

Гороскоп харчування на 1 лютого

1 лютого - спадний Місяць в знаку Терезів

Сьогодні сприятливий день для схуднення. Рекомендується провести очищення організму, розвантажувальний день або одноденну дієту. Сьогодні потрібно пити більше рідини. 1 лютого можна їсти будь-які продукти крім м'яса. Особливо корисними сьогодні будуть каші, горіхи, насіння льону, булгур. Перед сном буде корисно випити трав'яний чай.

У цей день корисно їсти рослинні жирні продукти - авокадо, горіхи, оливки і оливкову олію. Такими продуктами рекомендується заправляти кашу або додавати в салат.

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Автор: Катерина Пулатова