Сьогодні добре засвоюється мед і сир.

Місячний гороскоп харчування і дієти допоможе визначити, які продукти корисно вживати сьогодні, а від яких краще відмовитися. До нього варто звернутися, щоб їжа принесла вам максимальну користь, адже в різні дні місячного циклу їжа перетравлюється по-різному.

Місячний гороскоп харчування 15 лютого

15 лютого - зростаючий Місяць в знаку Овна

Їжа в цей день повинна бути різноманітною і поживною. Не допускаються переїдання, вживання важкої їжі. Однак голодувати також не варто. Не рекомендується вживати грубу і солону їжу, борошняне, насіння, квашену капусту, жирне м'ясо і тельбухи.

Сьогодні добре засвоюється мед. Його можна використовувати замість цукру. У цей день можна дотримуватися інтуїтивного харчування - їсти стільки і коли захочеться, але не переїдати. Особливо корисними будуть фрукти, творог і сир, вершкове масло, молоко. Протипоказаний алкоголь.

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Автор: Катерина Пулатова