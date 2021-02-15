Місячний гороскоп харчування і дієти допоможе визначити, які продукти корисно вживати сьогодні, а від яких краще відмовитися. До нього варто звернутися, щоб їжа принесла вам максимальну користь, адже в різні дні місячного циклу їжа перетравлюється по-різному.
Місячний гороскоп харчування 15 лютого
15 лютого - зростаючий Місяць в знаку Овна
Їжа в цей день повинна бути різноманітною і поживною. Не допускаються переїдання, вживання важкої їжі. Однак голодувати також не варто. Не рекомендується вживати грубу і солону їжу, борошняне, насіння, квашену капусту, жирне м'ясо і тельбухи.
Сьогодні добре засвоюється мед. Його можна використовувати замість цукру. У цей день можна дотримуватися інтуїтивного харчування - їсти стільки і коли захочеться, але не переїдати. Особливо корисними будуть фрукти, творог і сир, вершкове масло, молоко. Протипоказаний алкоголь.
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