Сьогодні потрібно берегти нирки.

Місяць - це мудрий провидець, який дає нам поради і пророкує майбутнє. Давно помічено, що в різні дні місячного циклу відрізняється робота організмів і органів харчування. Місяць впливає на засвоюваність продуктів і їх вплив на організм, тому перед складанням раціону на день слід звіритися з місячним календарем дієти.

Місячний гороскоп харчування 16 лютого

16 лютого - зростаючий Місяць в знаку Овна

Цей день місячного циклу є енергетично складним і закликає до правильного повноцінного харчування. Рекомендується їсти свіжі страви без спецій і жиру. Добре засвоюються молочні продукти (крім молока), нежирне м'ясо, яйця.

У цей день потрібно берегти нирки, оскільки вони сьогодні дуже вразливі. Не варто їсти солону їжу і пити багато рідини - води, молока, пива, газованої води. Людям з хворобами нирок важливо дотримуватися суворого режиму харчування. В цілому 16 лютого потрібно відмовитися від дієти і очисних процедур.

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Автор: Катерина Пулатова