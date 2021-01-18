Нашими предками здавна помічено вплив Місяця на погоду і живі організми. Фази Місяця впливають на самопочуття людини і його травлення. У різні дні місячного циклу по-різному засвоюються продукти харчування. Наш супутник визначає, яким повинен бути сьогоднішній раціон і наскільки вдалим буде схуднення.
Місячний гороскоп харчування на 18 січня
18 січня - зростаючий Місяць в Овні
Зростаючий Місяць - це період активного травлення, коли наш організм потребує поживної і різноманітної їжі. Переїдати сьогодні не варто, інакше весь надлишок перетвориться в зайві кілограми. Але і голодувати сьогодні не можна.
Сьогодні сприятливий день для схуднення, лікувальної дієти, прийому трав'яних і зелених чаїв. А ось від чорного чаю краще відмовитися. 18 січня несприятливий день для вживання курячого м'яса і яєць - їх краще виключити з денного раціону.
Добре засвоюються в цей день тропічні фрукти і плоди фруктових дерев. Рекомендується вживати яблука, фініки, абрикоси, вишні, цитруси. Корисними також буде виноград і невелика кількість виноградного вина.
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