Сьогодні рекомендується їсти більше продуктів червоного кольору.

Місяць - це не тільки мудрий провидець майбутнього, але і хороший порадник. Існує безліч місячних календарів, які допомагають людям в різних сферах життя. По зміні фаз нашого супутника визначають сприятливі дні для стрижки, план посадки рослин і навіть щоденний раціон. Місячний календар харчування підкаже вам, які продукти будуть корисні сьогодні, а які краще виключити.

Місячний календар харчування 2 лютого

2 лютого - спадний Місяць в знаку Терезів

Спадний Місяць - це період очищення організму, виведення всього непотрібного і витрачання енергії. У цей час можна їсти більше, ніж в інші фази, без шкоди для фігури. Цей день середньо підходить для дієти і схуднення. Вам навряд чи вдасться набрати вагу або скинути зайве.

Сьогодні можна їсти натуральні продукти з корисними жирами - горіхи, авокадо, молочні продукти високої жирності, яловичину і морську рибу. Дуже корисно сьогодні вживати продукти червоного кольору: гранат, буряк, помідори, червоні ягоди, соки червоного кольору, червону моркву. Не рекомендується переїдати солодке і додавати багато цукру в їжу, а також варто відмовитися від печінки і шлуночків.

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Автор: Катерина Пулатова