Зміна фаз Місяця впливає не тільки на погоду на Землі, але і на здоров'я людей. Місячний гороскоп харчування і дієти підкаже вам, як скласти свій раціон на сьогодні і від яких продуктів варто відмовитися. Місяць також визначає, наскільки підходящим для схуднення буде сьогоднішній день.
Місячний гороскоп харчування 24 січня
Сьогодні добре засвоюються будь-які продукти з моря - морська капуста, мідії, кальмари, креветки, морська риба. Рекомендується додавати в страви морську сіль. Це сприятливий день для будь-яких кулінарних експериментів, готування нових страв і зміни раціону.
24 січня - сприятливий день для схуднення. Легко засвоюються каші, вироби з цілісних круп. Корисним буде чорний і житній хліб, особливо домашній. Не допускаються переїдання, оскільки будь-який надлишок може привести до набору ваги.
Вам також може бути цікаво:
- Місячний календар на лютий 2021: вдалі та невдалі дні наступного місяця
- 24 січня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити
- Народні звичаї і традиції 24 січня - обряди та повір'я Федосєєва дня
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram