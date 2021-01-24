Сьогодні добре засвоюються морські продукти.

Зміна фаз Місяця впливає не тільки на погоду на Землі, але і на здоров'я людей. Місячний гороскоп харчування і дієти підкаже вам, як скласти свій раціон на сьогодні і від яких продуктів варто відмовитися. Місяць також визначає, наскільки підходящим для схуднення буде сьогоднішній день.

Місячний гороскоп харчування 24 січня

Сьогодні добре засвоюються будь-які продукти з моря - морська капуста, мідії, кальмари, креветки, морська риба. Рекомендується додавати в страви морську сіль. Це сприятливий день для будь-яких кулінарних експериментів, готування нових страв і зміни раціону.

24 січня - сприятливий день для схуднення. Легко засвоюються каші, вироби з цілісних круп. Корисним буде чорний і житній хліб, особливо домашній. Не допускаються переїдання, оскільки будь-який надлишок може привести до набору ваги.

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Автор: Катерина Пулатова