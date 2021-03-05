Сьогодні можна їсти солодкі страви.

Місячний календар дієти дає рекомендації для людей по харчуванню і складанню раціону. Робота наших органів травлення сильно залежить від фази Місяця. В деякі дні місячного циклу звичні страви засвоюються гірше або краще, ніж зазвичай.

Місячний гороскоп харчування 5 березня

5 березня - спадний Місяць в знаку Стрільця

Сьогодні їжа добре засвоюється і згорає без залишку. Можна присвятити день гурманству, їсти делікатеси, навантажувати шлунок. День несприятливий для дієти - не рекомендується голодувати і постити.

Сьогодні добре засвоюються солодощі, але в розумних кількостях. Можна їсти рослинну їжу, овочі, сири. Рекомендується використовувати в стравах більше приправ і спецій - каррі, корицю, базилік, зіру. Також можна випити трохи червоного вина або сидру.

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Автор: Катерина Пулатова