Місячний календар дієти дає рекомендації для людей по харчуванню і складанню раціону. Робота наших органів травлення сильно залежить від фази Місяця. В деякі дні місячного циклу звичні страви засвоюються гірше або краще, ніж зазвичай.
Місячний гороскоп харчування 5 березня
5 березня - спадний Місяць в знаку Стрільця
Сьогодні їжа добре засвоюється і згорає без залишку. Можна присвятити день гурманству, їсти делікатеси, навантажувати шлунок. День несприятливий для дієти - не рекомендується голодувати і постити.
Сьогодні добре засвоюються солодощі, але в розумних кількостях. Можна їсти рослинну їжу, овочі, сири. Рекомендується використовувати в стравах більше приправ і спецій - каррі, корицю, базилік, зіру. Також можна випити трохи червоного вина або сидру.
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