Останній місяць осені - це час підготовки до зими.

Листопад - останній місяць осені і час початку зимових холодів. Більшість городніх і польових робіт вже закінчилися до цього часу. Однак навіть в листопаді садівникові буде чим зайнятися.

У першій половині листопада проводять сівбу моркви, шпинату, петрушки, цибулі. До перших заморозків також зберігають капусту в землі. Проводять роботи в теплицях - готують ґрунт для ранніх томатів, перців, огірків.

У листопаді часто перекопують ґрунт при перших морозах, щоб вона промерзла і загинули шкідники.

В саду білять стовбури дерев, підсипають землю до кущів суниці, встановлюють годівниці для птахів.

Як Місяць впливає на рослини

Відомо, що фази Місяця впливають на врожайність рослин і їх зростання. При спадному Місяці радять висаджувати коренеплоди, пересаджувати плодові дерева і чагарники. В повню і молодик рослини краще не чіпати. В цей час варто боротися зі шкідниками та провести прибирання на ділянці. Також різні знаки Зодіаку, в яких перебуває Місяць, по-різному впливають на родючість і здоров'я рослин.

Місячний посівний календар на листопад 2020 року по днях

1 листопада - не рекомендується пересадка. Садять озиму цибулю, сіють редис, петрушку, морозостійкий буряк. Сприятливий день для посадки і обрізки плодових дерев і чагарників.

2 листопада - викопують цибулини рослин для зберігання. У теплиці сіють гірчицю, цибулю, шпинат.

3 листопада - не рекомендується пересаджувати будь-які рослини. Можна рихлити ґрунт, проріджувати саджанці. З дерев видаляють зайві і хворі гілки.

4 листопада - не рекомендується пересаджувати рослини. Хороший день для посадки декоративних і витких рослин в горщику. Сьогодні можна косити газон.

5 листопада - у теплиці сіють шпинат, петрушку, селеру, кріп, редьку. На городі проводять зимовий посів моркви, буряка, редьки, редису.

6 листопада - не рекомендується обприскувати рослини отрутохімікатами. Садять чагарники, білять дерева.

7 листопада - не рекомендується поливати рослини. Сприятливий день для перекопування ґрунту, розпушування, підгортання, мульчування.

8 листопада - не рекомендується поливати рослини. Вкривають на зиму троянди, викопують бульби і цибулини. Проводять санітарну обрізку дерев, мульчування суниці, малини, цибулинних квітів.

9 листопада - не рекомендується підгодовувати рослини. Проводяться ті ж роботи, що і в минулий день.

10 листопада - не рекомендується замочувати насіння. Можна перекопувати, рихлити, мульчувати ґрунт, садити багаторічні квіти.

11 листопада - сприятливий день для боротьби зі шкідниками та хворобами. Можна полоти бур'яни, косити траву, підгодовувати коренеплоди.

12 листопада - хороший день для вкорінення живців. Проводять посів моркви, петрушки кореневої, буряка. У цей день радять поливати і підгодовувати рослини.

13 листопада - утримайтеся від використання хімікатів. Можна обрізати дерева, скошувати траву, ставити пастки для гризунів. Хороший день для посадки бульбоцибулинних квітів.

14-16 листопада - період місяця-молодика, всі рослини в цей час вразливі. Не рекомендується проводити будь-які роботи з рослинами.

17 листопада - несприятливий день для поливу і обрізки рослин. У городі садять озиму цибулю і часник, в теплиці проводять розсаду цвітної капусти. Проводять укорінення живців, посадку в'юнких квітів. Хороший день для заготівлі соків і вина.

18 листопада - у теплиці проводять посадку шпинату, петрушки, буряка. У городі висаджують зимовий часник, цибулю, салат, буряк, моркву, щавель.

19 листопада - хороший день для посіву багаторічних квітів і обрізки гілок дерев. У цей день радиться закривати огірки і квашену капусту на зиму.

20 листопада - несприятливий день для посіву і посадки більшості культур. Можна полоти, обробляти і мульчувати грядки.

21 листопада - не рекомендується підгодовувати і підливати рослини. Можна знімати засохлі плоди і проводити санітарну обрізку, викопувати цибулини для зберігання на зиму.

22 листопада - несприятливий день для обрізки рослин. Хороший день для посадки багаторічних квітів. Рекомендується білити дерева, сіяти ранні огірки і шпинат.

23 листопада - проводять такі ж роботи, як у попередній день.

24 листопада - підживлення і поливи проводити дуже помірно. Не рекомендується обробляти рослини хімічними препаратами. Проводять вигонку цікорного салату, луків, буряка.

25 листопада - проводять мульчування багаторічних рослин і овочів. Обрізають сухі і хворі гілки. Не рекомендується поливати, підгодовувати рослини, сіяти більшість культур.

25 листопада - рекомендується робити те ж, що і днем раніше. Також хороший день для заготівлі вина.

26 листопада - у теплиці проводять посадку пекінської капусти, шпинату, листового салату. Виганяють петрушку, цибулю, спаржу, селеру.

27 листопада - рекомендується проводити обрізку і очищення дерев і чагарників, видалення хворої кори. Сприятливий день для посіву багаторічних квітів.

28 листопада - варто проводити ті ж роботи, що і вчора.

29 листопада - не рекомендується пересаджувати рослини і рихлити ґрунт.

30 листопада - повний місяць. Не проводяться ніякі роботи з рослинами.

Читайте також на УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова