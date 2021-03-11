У народному календарі дата отримала назву Порфирій пізній

Православна церква 11 березня шанує пам'ять святителя Порфирія (346-420), єпископа Єрусалимського. Він присвятив життя зведенню і прикрасі храмів, поширенню ідей християнства. За молитвою Порфирія в період посухи Бог послав на землю дощі, після чого багато жителів увірували в християнство.

Наші предки 11 березня уникали красивих жінок, оскільки вірили, що в цей день в них можуть вселятися кікімори. Кікімора може заманити чоловіка в ліс і забрати у нього силу, або навіть вбити. У цей день існувало багато інших заборон. Не можна садити вербу - можна накликати швидку смерть, не можна плювати в річку, інакше онімієш, а також не можна тримати мотузку в руках, інакше в будинку буде повішений.

Вважається, що якщо людина народилася 11 березня - її в житті чекає дуже велике кохання. Цей день вважається дуже хорошим для риболовлі - добре клює короп, окунь, плотва.

Погодні прикмети 11 березня

Верба вже зацвіла - до гарної погоди.

Дощ пішов - до погожого літа.

Дме південний або південно-західний вітер - скоро відлига.

Якщо туман стоїть вранці, то буде погана погода, а якщо ввечері - потепління.

Якшо в цей день випав сніг, то він скоро розтане, але віщує холодне і сире літо.

Птахи звили гнізда на сонячній стороні - до холодного літа, а якщо в тіні - до жаркого.

Сильний вітер дме - значить, скоро закінчаться заморозки.

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Автор: Катерина Пулатова